El enfrentamiento por Ceuta se traslada a la política coruñesa: "La solidaridad no es envolverse en una bandera"

El enfrentamiento político por Ceuta se traslada a la política local en el inicio del curso electoral, horas después de la manifestación que congregó a miles de personas en la plaza de María Pita y que acabó en consignas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La alcaldesa, Inés Rey, atacó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por acudir "una concentración de carácter partidista con evidentes fines políticos" y aprovecharse de una crisis en la que las administraciones y los partidos deben mostrar "unión". El portavoz del grupo popular en el Concello, Miguel Lorenzo, cree que la regidora ha elegido "el sanchismo" por encima "de los coruñeses".

En una visita institucional al nuevo paseo de la ría de O Burgo, Rey manifestó que "la solidaridad no es únicamente envolverse en una bandera y gritar contra el presidente del Gobierno" tras la protesta en la que se escucharon insultos contra Pedro Sánchez, además de pedir su dimisión y se corearon temas como "invasión, expulsión".

"La solidaridad también es destinar recursos para ayudar a quien más lo necesita y preocuparse por los menores que están en una situación muy dramática en la ciudad de Ceuta", señaló la también vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya había criticado a la presidenta de la entidad por convocar las concentraciones sin consultar a la junta, de la que ella forma parte.

"Supongo que después de la ola de solidaridad con Ceuta que hubo ayer en muchos ayuntamientos de España serán los primeros en ponerse a disposición del Gobierno central para la acogida de esos menores", ha recalcado en alusión a los dirigentes del Partido Popular que participaron en las movilizaciones celebradas.

Carlos Pardellas

"Supongo que también serán los primeros en aceptar que el Gobierno de España traslade a esos menores a las diferentes comunidades autónomas para agilizar cribados e identificaciones y aliviar el sufrimiento del pueblo ceutí", ha incidido.

Críticas a Rueda

Así, la regidora ha recalcado que las concentraciones de este miércoles "deben llevar a una reflexión a toda la clase política, pero especialmente al presidente de la Xunta", Alfonso Rueda, quien ha acudido, en su opinión, a "una concentración de carácter partidista con evidentes fines políticos".

"No olvidemos que la presunta solidaridad con Ceuta era la excusa para estar en una concentración que va contra el Gobierno", ha reiterado tras apuntar que los cánticos durante la misma "no estaban enfocados a mostrar la solidaridad con el pueblo ceutí sino a atacar al presidente del Gobierno y otros cargos socialistas".

Entre los gritos más repetidos en la tarde de este miércoles estuvieron «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», «Ceuta aguanta, España se levanta» e «Invasores, expulsión». / Carlos Pardellas

"Ahí está donde debemos reflexionar", ha añadido para criticar el hecho de "aprovechar momentos de crisis donde la Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales deben mostrar unión y respeto a quien legítimamente ostenta responsabilidades de Gobierno".

Rey "eligió el sanchismo", según el PP

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, en un comunicado, ha acusado a la regidora de poner al presidente del Gobierno "por encima" de la ciudadanía.

"Inés Rey tenía que elegir ayer entre los coruñeses o Pedro Sánchez y eligió el sanchismo", sostiene para criticar que "no tuvo la valentía de otros alcaldes socialistas que estuvieron con sus vecinos apoyando a los ceutíes". "El mimetismo de Inés Rey con Pedro Sánchez es total", ha insistido.

Asimismo, Lorenzo recalca que "la defensa de la soberanía española y de los derechos y libertades de todos los españoles debe situarse por encima de cualquier diferencia política o partidista y exige responsabilidad política y unidad".