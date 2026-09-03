El magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, presenta en A Coruña su análisis de la Justicia actual: "Todos tenemos una ideología, los jueces también"

El magistrado emérito y antiguo fiscal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, presenta en A Coruña su libro Visto para sentencia, un análisis ensayístico sobre la justicia española y el debate en torno a la ideología en el cuerpo de jueces a través de casos sonados de actualidad. El acto será a las 20.00 horas en Portas Ártabras, en compañía del exministro Francisco Caamaño, el exdiputado Pablo Arangüena y el periodista Carlos Barral.

En Visto para sentencia sostiene que la ideología puede influir en las decisiones judiciales. ¿Existe entonces esa neutralidad o es un ideal a alcanzar?

Si llamamos neutralidad a la carencia de ideología, creo que es una situación anómala para un ser humano, sea juez o sea bombero. Todos tenemos una ideología y los jueces también. Además, sería bueno, que los jueces pudiesen militar exclusivamente en partidos políticos, como sucede en Italia, Alemania o Francia o Portugal. Una vez que los ciudadanos conocen esa militancia, el juez debe abstenerse de volcar o de decidir en función de su ideología, si no en función de los parámetros de justicia, equidad, valoración de la prueba, presunción de inocencia. Lo cual no es incompatible con tener una ideología de una tendencia o de otra.

¿Puede un juez indignarse y mantener la imparcialidad? ¿O la indignación no cabe en la justicia?

Un juez puede indignarse porque es muy humano, pero en ese momento, por ejemplo, si está en un acto de audiencia pública de un juicio, debe suspenderlo. El tribunal estima que hay una tensión que podría llevarnos a un juicio sin las previas garantías necesarias. La indignación es humana, pero el juez tiene que defenderse contra ella y dejarla aplacar.

Tomando en cuenta su trayectoria, ¿le preocupa que la ciudadanía pueda leer las sentencias como partidistas, bien progresistas o conservadoras?

No, en absoluto. Me preocupa que haya sentencias no tan conservadoras, sino reaccionarias, porque conservador puede ser una interpretación más o menos clásica de la norma. Lo que verdaderamente estamos viendo son sentencias reaccionarias que conculcan todas las exigencias de un estado de derecho o sentencias que, acertada o equivocadamente, intentan razonar y motivar. Pero nadie está en posesión de la verdad. Normalmente, los comentaristas y la ciudadanía se olvidan de que la Constitución, después de proclamar la independencia e inamovilidad de los jueces, dice que tienen la obligación de motivar y razonar sus sentencias. La profundidad de los razonamientos hacen que una sentencia se ajuste a los estándares del estado de derecho.

¿Ha cambiado la capacidad de la justicia para desarrollar esas justificaciones o ha cambiado más la ideología que motiva esas razones?

Los jueces abordan infinidad, millones de asuntos de la vida diaria relativos al derecho de familia, a la propiedad, a las herencias, a los divorcios, a reclamaciones de cantidad. A la sociedad en general, salvo excepciones, no le preocupan estas cuestiones. Lo que realmente trasciende son las decisiones sobre asunto de carácter político. La perversión y la ruptura del estado de derecho alcanza su punto culminante, en mi opinión, en la sentencia del fiscal general del Estado cuando nada más y nada menos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo rompe con las reglas del estado de derecho y determina la autoría un poco al azar, al decir que ha sido el fiscal o alguien de su entorno. Eso en cualquier facultad de derecho motivaría que el alumno que lo sostuviera fuese suspendido. Aquí no solo han mantenido los magistrados en sus cargos, sino que se ha llevado por delante ni más ni menos que al fiscal general del Estado.

¿Es un ejemplo de utilización política de la justicia?

Es un ejemplo palmario del desprecio al derecho y de la politización o de la contribución a esta. No olvidemos que inicialmente fue instructor quien dijo que el fiscal ha actuado siguiendo instrucciones de la Presidencia del Gobierno. El Supremo, tramposamente, no elimina la referencia a Presidencia y lo desliza al final de la sentencia. Es un ataque frontal al estado de derecho, que espero que sea corregido por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Podría incluso hablarse de un activismo judicial-político dentro del tercer poder, de la Justicia?

Sí, y me parece que el nombre activismo es más apropiado que el de lawfare, que tiene unas connotaciones muy del Departamento de Estado norteamericano y los gobiernos de izquierdas de Latinoamérica, como Lula da Silva o Dilma Rousseff, por ejemplo. Hay es un activismo judicial partidista. No hay más que ver la posición de la asociación mayoritaria profesional, profundamente a favor del PP. La asociación más reaccionaria de fiscales, en una cena con Feijóo, llega a decirle, sin las palabras exactas, que están deseando que sea el presidente del Gobierno.

Fue el primer magistrado español en dictar una sentencia sobre delito medioambiental. ¿Qué lecciones extrajo en aquel momento que a día de hoy siguen siendo útiles?

El medio ambiente siempre preocupó a las naciones y se volvió clave a partir de la desgraciada explosión de una fábrica de fertilizantes en la India, Bhopal, donde murieron 30.000 personas, más las que resultaron contaminadas y después fallecieron. Se decidió que el derecho penal podría ser útil contra los delitos de medio ambiente y ahí nacen todos los códigos, el nuestro con un poco de retraso. Mi caso se trataba sobre una central térmica que quemaba carbón de bajísima calidad, produjo la lluvia ácida y la destrucción de una masa de bosques alrededor de una gran magnitud. El que pagó el pato, valga la expresión vulgar, fue el ingeniero jefe, cuando en realidad los que autorizaban la quema era el consejo de administración.

¿Qué virtud le gustaría transmitir a los nuevos jueces?

Sobre todo una virtud, el valor. Cuando un juez o una jueza se enfrenta a un asunto con unas vertientes políticas o empresariales de alto nivel, sabe que puede ser atacado y que va a ser atacado por los medios. Debe tener, aparte de conocimientos jurídicos, valor para resistir esas presiones y seguir adelante por la senda que marca una investigación judicial ajustada al derecho.

Después de una vida como fiscal y magistrado, si le dieran la posibilidad de realizar una reforma en la Justicia española, ¿cuál acometería?

Noticias relacionadas

Una de ellas sería transformar el sistema de acceso que es aberrante, memorístico y antisocial, porque aísla al juez o jueza de la sociedad durante los años de preparación. También que para conseguir pasar dependas del bombo de la lotería con el tema que salga, eso ya sería otra modificación. Habría que fijarse en sistemas europeos, cercanos al nuestro, como el francés o el alemán. Otro sería sustituir el derecho positivo y la jurisprudencia, que ahora se abusa de ello por las bases de datos, e inculcar los principios de la ética universal del comportamiento de los jueces, que está avalada por Naciones Unidas en las reglas de Bangalore. Lo que debe ser el juez ante la sociedad, cómo comportarse, cómo debe ganarse la credibilidad de sus conciudadanos, todo eso en este momento se carece. Y habrá que tener una alta capacidad tecnológica para agilizar todo, porque uno de los principios recogidos es que todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir una respuesta judicial en un tiempo razonable.