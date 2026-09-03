Así es el piso en venta más caro de A Coruña: 1,9 millones para ver la ciudad a vista de pájaro
Se trata de una doble vivienda de lujo con más de 400 metros cuadrados y siete habitaciones ubicada en la plaza de Galicia
El valor de la vivienda en A Coruña es uno de los más altos de los principales municipios gallegos. Entre enero y marzo de 2026, el coste medio del metro cuadrado era de 2.760 euros, aunque hay pisos que parecen querer romper el promedio al alza.
Una de estas viviendas de lujo se encuentra a la venta en plena plaza de Galicia, donde la inmobiliaria Carlos Luxury Realty la ofrece por 1.980.000 euros. Se trata de un ático de dos plantas que se ha convertido en el piso más caro de la urbe anunciado actualmente en el mercado dentro de las principales plataformas de venta: Fotocasa e Idealista.
Según indica la ficha que figura en esta última plataforma, el ático cuenta con 452 metros cuadrados construidos y con un total de siete habitaciones, seis baños y dos garajes. La terraza de más de 40 metros cuadrados es una de las características que se resaltan en la hoja de venta, en la que se la describe como un "espacio donde la ciudad queda a tus pies".
Y es que la vivienda, construida en 1974 en Federico Tapia y reformada, se encuentra en un sexto piso y ofrece unas vistas directas de la plaza de Galicia. Cuenta con otro detalle que, según indica el anunciante, "eleva aún más el valor" del inmueble: una vivienda independiente separada en el primer piso por una puerta de seguridad que permite disponer de "dos formas de vivir dentro de una sola propiedad".
Lujo en las alturas y en pleno centro de A Coruña
El piso más costoso de la ciudad de A Coruña se remodeló hace tres años de forma integral con un concepto abierto. La cocina es tipo office y está separada por la zona de comedor por una península.
El salón cuenta con ventanales que se abren a una terraza con orientación sur, "donde la luz acompaña cada momento". En la planta principal, de más de 220 metros cuadrados, también hay cuatro dormitorios, tres baños y un aseo, así como espacio de almacenamiento para "mantener el orden sin renunciar a la estética ni al espacio".
El lugar se conecta con la planta superior con unas escaleras que comparte los mismos tonos blancos y castaños del resto del inmueble. Arriba, la ficha resalta especialmente el baño "de casi de 60 metros cuadrados" y que aún se considera parte de la primera vivienda.
Para acceder a la segunda, el futuro dueño tendrá que cruzar la puerta de seguridad que la separa del resto del ático de lujo, o entrar de forma independiente desde la zona comunitaria. En ella encontrará una cocina con salón-comedor, dos baños y tres habitaciones, así como una lavandería.
El piso busca a un comprador dispuesto a invertir más de 1,9 millones de euros, cerca de 300.000 euros más que el siguiente más caro anunciado en las plataformas inmobiliarias. En esta ocasión, se trata de nuevo de un ático, esta vez en la Avenida de Linares Rivas, con vistas al Atlántico y con 243 metros útiles, que están a la venta por 1.600.000 euros.
Oleiros, el municipio con las viviendas más caras de A Coruña
Los 1,9 millones del ático de la plaza de Galicia empequeñecen si uno mira el mercado inmobiliario del área metropolitana. Concretamente, el del municipio con la mayor renta media de Galicia, Oleiros, que es también uno de los más ricos de España.
Los precios de algunos de los inmuebles de la zona hacen honor al título y eclipsan los que pueden encontrarse en la ciudad. En la calle Marolete (Dexo-Lorbé), por ejemplo, se encuentra un chalet de lujo de 1.274 metros cuadrados a la venta por 2.450.000 euros, aunque otros concellos le siguen a la zaga: en Bergondo, Engel & Völkers tiene a la venta una propiedad por 2,3 millones.
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