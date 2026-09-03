Segundo día consecutivo de desvíos en el aeropuerto de Alvedro
Tres vuelos han sido desviados esta mañana por la espesa niebla que ha impedido el aterrizaje en el aeródromo coruñés
La espesa niebla con la que ha amanecido este jueves A Coruña ha obligado a desviar nuevos vuelos en el aeropuerto de Alvedro. A las conexiones desviadas este miércoles por causas meteorológicas se suman por segundo día consecutivo desvíos por nieblas y meteorología adversa.
Los vuelos afectados esta mañana procedían de Madrid y Barcelona: la conexión de Vueling desde el aeropuerto de El Prat que iba a aterrizar a las 07.40 horas, la de Air Europa procedente de Barajas que tenía previsto aterrizar en el aeródromo coruñés las 07.50 horas, así como la de Iberia, que volaba también desde Madrid, con llegada prevista a A Coruña a las 08.35 horas.
Los dos primeros vuelos aterrizaron finalmente en el aeropuerto de Santiago de Compostela y el tercero fue desviado a Vigo.
“Te recomendamos consultar con tu aerolínea el estado de tu vuelo antes de desplazarte”, recomienda el gestor aeroportuario.
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