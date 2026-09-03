Vía libre a las tres torres de 18 alturas junto al centro Ágora de A Coruña

El Concello da Coruña llevará a pleno, más de un año después de su aprobación inicial, la autorización definitiva del ordenamiento urbanístico que permitirá a Metrovacesa pedir las licencias para levantar tres torres residenciales junto a centro Ágora. Los edificios dispondrán de 18 plantas, más o menos las alturas de los bloques del barrio de Someso.

Las torres, con cerca de un centenar de viviendas cada una, se dispondrán en 16 plantas, pero se levantarán en un zócalo común de dos pisos, frente a las 18 alturas más 4 de zócalo permitidas por el plan parcial de la zona de 2007. Adicionalmente, se dibuja un volumen independiente de uso comercial, con superficie bajo rasante y dos plantas más sobre ella.

La superficie de uso residencial será de 39.363 metros cuadrados y la comercial, de 9.815. La disposición deja edificios en una altura máxima de 58,5 metros desde la rasante de la calle Jaime Hervada.

Alturas controvertidas y una superficie comercial

El proyecto ha sido uno de los más controvertidos de la urbanización de San Pedro de Visma, el nuevo barrio de la ciudad donde se prevén levantar 3.600 viviendas. Los vecinos de O Ventorrillo han mostrado su preocupación por la altura de estas torres, ya que se ubican justo enfrente de los edificios de la calle Jaime Hervada, alertando de que podrían ensombrecer las casas existentes en la zona.

Recreación de Metrovacesa del futuro barrio de Visma, con las torres a la derecha / RAC

Después de un periodo de exposición pública y de que Urbanismo aceptase parcialmente las alegaciones de un particular y añadiese sus consideraciones propias, el departamento le exigió una serie de cambios a Metrovacesa. El principal supone “modificar la ordenación de volúmenes con el fin de ajustarse a las edificabilidades permitidas en cada uso”, residencial y comercial. Urbanismo constata que no quedaba suficientemente especificado el reparto y que eso abría la puerta a que se superase la edificabilidad permitida. La alegación alertaba de que el proyecto compensa la reducción de alturas del edificio trasladando la parte comercial a una “gran superficie comercial” independiente.

"Efecto pantalla"

El área de Urbanismo tampoco se mostró conforme con que el estudio de detalle “aumentase” el “efecto pantalla” producido por la concatenación de las tres torres. Metrovacesa propuso acercar las torres entre sí en el diseño a solo 6,5 metros, que son casi la mitad de los 11,5 metros propuestos en el plan parcial de 2007, algo que le instaron a corregir.

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Ya a la venta

Metrovacesa ya ha lanzado la comercialización de parte del proyecto, bajo el nombre de Torre Aura. Se trata de 96 viviendas de entre dos y cuatro dormitorios, con superficies desde 72 metros cuadrados y precios que oscilan entre 299.500 y 417.000 euros. La inversión estimada en este primer bloque asciende a 28,5 millones de euros. Las viviendas contarán con dos plazas de garaje, zonas verdes comunitarias, gimnasio y sala común.