Abierta la inscripción para participar en la próxima Carrera ENKI
La prueba inclusiva celebrará su XIII edición el próximo sábado 17 de octubre
La Fundación ENKI acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en la próxima carrera solidaria que se celebrará el 17 de octubre. La inscripción ya puede realizarse a través de la web de la Fundación ENKI y de forma presencial en la sección de deportes de El Corte Inglés.
Para facilitar la asistencia de familias y grupos, la XIII edición de la Carrera ENKI establece la novedad de elegir el horario de salida, que se podrá solicitar en el momento de realizar la inscripción pendiente de la confirmación, según disponibilidad. Los horarios de salida a elegir hasta completar plazas son los siguientes:
- Salida 1: 14:00 h
- Salida 2: 14:45 h
- Salida 3: 15:30 h
- Salida 4: 16:15 h
- Salida 5: 17:00 h
- Salida 6: 17:45 h
Se trata de una prueba abierta a todos los públicos que promueve la participación de personas con y sin discapacidad a través del deporte y el ocio compartido. “Queremos trabajar por la inclusión y eliminación de las barreras sociales que, a día de hoy, todavía existen: queremos sumar conciencia social, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad”, señala la Fundación ENKI.
La organización avanza que irá anunciando novedades sobre el recorrido y el programa a medida que se acerque la fecha de la carrera. Habrá actividades inclusivas, dinamización y reconocimientos para completar el ambiente festivo de la jornada.
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: 'Una de las mejores ensaladillas
- Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: 'Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP
- Tanxugueiras evita el boicot de su actuación en Palencia por un grupo de radicales