Abierta la inscripción para participar en la próxima Carrera ENKI

La Fundación ENKI acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en la próxima carrera solidaria que se celebrará el 17 de octubre. La inscripción ya puede realizarse a través de la web de la Fundación ENKI y de forma presencial en la sección de deportes de El Corte Inglés.

Para facilitar la asistencia de familias y grupos, la XIII edición de la Carrera ENKI establece la novedad de elegir el horario de salida, que se podrá solicitar en el momento de realizar la inscripción pendiente de la confirmación, según disponibilidad. Los horarios de salida a elegir hasta completar plazas son los siguientes:

Salida 1: 14:00 h

Salida 2: 14:45 h

Salida 3: 15:30 h

Salida 4: 16:15 h

Salida 5: 17:00 h

Salida 6: 17:45 h

Se trata de una prueba abierta a todos los públicos que promueve la participación de personas con y sin discapacidad a través del deporte y el ocio compartido. “Queremos trabajar por la inclusión y eliminación de las barreras sociales que, a día de hoy, todavía existen: queremos sumar conciencia social, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad”, señala la Fundación ENKI.

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La organización avanza que irá anunciando novedades sobre el recorrido y el programa a medida que se acerque la fecha de la carrera. Habrá actividades inclusivas, dinamización y reconocimientos para completar el ambiente festivo de la jornada.