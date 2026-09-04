Alquilar una habitación para vivir en A Coruña llega a picos de 650 euros: el grueso de la oferta oscila entre 300 y 400 euros

La crisis de vivienda se sitúa desde hace tiempo como el principal problema para la población, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y A Coruña es víctima de esa escalada de precios. En julio del año pasado, el Concello pidió la declaración de zona tensionada para tratar de congelar ese encarecimiento, algo que consiguió en los primeros momentos, pero que ahora ha vuelto a golpear el mercado coruñés. A lo largo de este año, el alza de precios roza el 5%, por delante de ciudades como Ourense, Pontevedra y Vigo, donde no existen estas restricciones. Ante esta creciente dificultad para lograr una vivienda a un precio asequible, la opción de buscar habitaciones en pisos compartidos ha ido creciendo, al igual que sus tarifas.

Alquilar una habitación en A Coruña es otra de las caras de la vuelta al curso habitual con el fin del verano, cuando los últimos universitarios buscan un espacio para mudarse o nuevos trabajadores llegan a la ciudad. El sector inmobiliario local ofrece, en líneas generales, una oferta de inmuebles al completo y no divididos por cuartos, lo que genera por consecuencia una fragmentación del mercado en portales web, como Idealista o redes sociales. Comenzar septiembre con la búsqueda activa sobre el mapa coruñés supone diferenciar por barrios, precios y prestaciones, los tres factores que determinan la renta. Así, se extraen varias lecturas, como que el grueso de la oferta se sitúa entre los 300 y 400 euros, que las opciones por menos de 200 son muy pocas y, al mismo tiempo, otro sector se mueve por encima de los 600 euros en busca de "prestaciones de nivel superior".

"En la ciudad, lo más frecuente es que las habitaciones ronden un precio entre los 300 y 350 euros, con una horquilla que puede irse a los 400 en función del barrio. Ese tipo de alquiler pertenece mucho al sector estudiantil y, en segundo lugar, a los trabajadores desplazados. Por lo general y en nuestro caso particular, no alquilamos habitaciones sueltas y se ofrecen viviendas, que luego quienes alquilan reparten el precio como corresponde. Aunque sí, claro, existen inmobiliarias con ese servicio", explican desde inmobiliaria Rúa.

Actualmente, a día 4 de septiembre, en el portal Idealista solo se registra una oferta de alquiler habitacional a 150 euros en A Coruña, ubicada en la calle Ramón Menéndez Pidal, en el barrio de Os Mallos. Buscan un estudiante no mayor de 26 años para ocupar el cuarto, ubicado en una novena planta. Se solicita una estancia mínima de un año y contar con un aval familiar, además del mes de fianza. La situación cambia ligeramente si se abre el foco hasta un límite de 200 euros, con cinco habitaciones más ubicadas en Matogrande, Cuatro Caminos, Agra do Orzán, Os Mallos y en el segundo ensanche. La subida hasta los 250 euros tampoco cambia el escenario. Las posibilidades suben a 16 y en la lista de zonas se suman Monte Alto y Os Castros con varias ofertas.

En líneas generales, los buscadores de compañeros de piso de este tramo prefieren estudiantes y en algunos casos se aplica la exclusión por sexo en ambas direcciones, con pisos solo para ellas o para ellos. Los gastos mensuales, como luz y agua, se pagan aparte en todos ellos y algunas horquillas marcan entre los 30 y 50 euros la cifra. Entre las menciones más repetidas se incluyen la proximidad a las estaciones de tren y bus o las paradas de transporte urbano.

El grueso de la oferta, hasta los 400 euros

Como señalaban desde Rúa Inmobiliaria, la mayoría de la oferta de habitaciones en A Coruña recogidas en Idealista se fija en el tramo de precio entre los 300 y 400 euros. De las 269 opciones disponibles en el portal, 176 figuran en este baremo, lo que supone casi dos tercios del total. La distribución geográfica por la ciudad se multiplica y en todos los barrios se encuentra alguna oferta, sin embargo, unos ámbitos prevalecen sobre otros.

Frente la escasez en Os Rosales, con cuatro habitaciones, Elviña, con dos, o Eirís, con cinco, se encuentran los tres grandes flancos de oportunidad. En Agra do Orzán, Idealista presenta hasta 26 cuartos en alquiler dentro de la horquilla entre 300 y 400 euros, seguido muy de cerca por Os Castros, con 24, y Os Mallos, con 19. En total combinan un tercio de las 176 habitaciones disponibles en el baremo. Fuera de esto, el entorno de Juan Flórez y el segundo ensanche roza la veintena de con 18 ofertas, seguido por Cuatro Caminos con 13, que empata con Monte Alto, y el entorno de Riazor, con nueve.

Según la información disponible, el resto de habitaciones se ubican en la Ciudad Vieja, con nueve ofertas, la Sagrada Familia, con siete, o la Falperra, con 5. Visma, con dos, o Ciudad Escolar, con tres, se suma a otros lugares de la ciudad como el Barrio de las Flores, Matogrande, Novo Mesoiro, Labañou, o Someso, que oscilan entre uno o tres anuncios. Como curiosidad, subiendo el tramo hasta los 450 euros, Elviña es el barrio que suma más opciones, con cinco habitaciones sobre el 17 que se añade.

En este tramo de precios se encuentran, por un lado, los hogares que comparten espacios comunes, gastos y con unas prestaciones medias, en algunos casos en pisos renovados o con mobiliario menos envejecido. Por otra banda, aparecen las primeras habitaciones al estilo residencia, carente de áreas como el salón, y con algunos de los gastados incluidos en el precio, como la cuota de internet o la luz. Según señalan desde la inmobiliaria Luz, este tipo de servicio es "frecuente" a partir de ciertos precios y señalan a "empresas que encuentran pisos y los ofrecen directamente a trabajadores con una gama de servicios premium en comparación a un alquiler normal".

Picos que superan los 600 euros

Desde la inmobiliaria Rúa señalan que existe un "segmento de clientes" que busca "prestaciones de nivel superior, con calidades por encima de la media", incluso con casos de tasa de limpieza incluida en la mensualidad. En este mismo sentido, un factor determinante es "la ubicación de esos pisos, el posicionamiento dentro de la ciudad", según la inmobiliaria Luz. Este otro mercado de habitaciones supera la horquilla de 500 euros en 23 ofertas hasta los de precio más elevado actualmente en Idealista, que es de 650 euros. A Coruña solo registra en el portal seis cuartos por encima de los 600 euros, dos en Eirís y cuatro a dividir entre Cuatro Caminos, el Ensanche y Cuatro Caminos.

En lo referente a esos picos que marcan el máximo municipal, los dos anuncios habitacionales corresponden a un piso ubicado en la calle Juan Flórez, tercera planta sin ascensor, e incluyen los gastos de luz e internet, no los de agua y gas. En la oferta se enfatiza sobre los acabados nobles de la casa de "arquitectura tradicional coruñesa" y su posición en "una de las calles más céntricas y mejor comunicadas de A Coruña". En concreto, estas dos ofertas pertenecen a un mismo inmueble que se alquila fragmentado por un montante de 1.880 euros, ya que cuenta con un tercer cuarto a 580 euros.

"Esta habitación está especialmente pensada para profesionales desplazados por trabajo, personas que realizan un máster o formación especializada, investigadores, opositores, estudiantes de posgrado o cualquier persona que necesite vivir en A Coruña durante un periodo limitado, sin comprometerse con un alquiler de larga duración", versa el anuncio, que fija en seis meses la máxima estancia posible.