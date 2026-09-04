Arrancan las obras de humanización de la calle Agra do Orzán en A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado los trabajos de humanización de la calle Agra do Orzán. El objetivo es mejorar la accesibilidad de este vía en el cruce entre la ronda de Nelle y las calles Meira, Bellavista y Ramón María Aller.

Los trabajo los está desarrollando la empresa Success Infraestructuras y Servicios por un importe de unos 250.000 euros. La intervención pretende transformar este punto estratégico de la ciudad y mejorar su entorno urbano en una de las áreas más densamente pobladas.

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También en agosto se iniciaron los trabajos de la calle Páramo, un proyecto que incluye la renovación de pavimentos, calzadas y la implementación de una nueva red pluvial para la mejora de la calidad urbana del Agra del Orzán.