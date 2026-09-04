Arrancan las obras de humanización de la calle Agra do Orzán en A Coruña
Parte de la vía ya está cerrada al tráfico para desarrollar los trabajos
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A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado los trabajos de humanización de la calle Agra do Orzán. El objetivo es mejorar la accesibilidad de este vía en el cruce entre la ronda de Nelle y las calles Meira, Bellavista y Ramón María Aller.
Los trabajo los está desarrollando la empresa Success Infraestructuras y Servicios por un importe de unos 250.000 euros. La intervención pretende transformar este punto estratégico de la ciudad y mejorar su entorno urbano en una de las áreas más densamente pobladas.
También en agosto se iniciaron los trabajos de la calle Páramo, un proyecto que incluye la renovación de pavimentos, calzadas y la implementación de una nueva red pluvial para la mejora de la calidad urbana del Agra del Orzán.
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