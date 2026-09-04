Avia Veira preguntará a Inés Rey en el próximo pleno municipal de A Coruña sobre los cambios la comisión Pepri
La portavoz y candidata a la alcaldía del BNG interpelará a la alcaldesa Inés Rey sobre los motivos del cese de técnicos y del concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, en el organismo
La portavoz y candidata a la alcaldía de A Coruña del BNG, Avia Veira, llevará como pregunta al siguiente pleno municipal, el jueves 11, la remodelación de la comisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de la Ciudad Vieja y Pescadería. La edil del Bloque cuestionará a la alcaldesa Inés Rey sobre el cese de técnicos "de sobrada experiencia" y del concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, al considerar que no fue "convenientemente explicada".
“Inés Rey limitouse a dicir que fixo as mudanzas nesa comisión porque é a alcaldesa e ten a facultade de facer eses cambios. Mais esa non é unha explicación motivada. Sabemos que pode haber outros motivos detrás desta decisión, desde a situación que vive o Goberno local até o interese de beneficiar algunhas persoas que non se distinguen precisamente por mirar polo ben da Cidade Vella nin da zona Pepri”, alega Veira.
Para la candidata nacionalista a la alcaldía, este cambio de sillones y los nombramientos son “un reflexo da maneira de gobernar da alcaldesa, caracterizada pola falta de humildade e de diálogo”. En concreto, la pregunta que lanzará Veira será: "Pode explicar a alcaldesa que é o que fixo mal a anterior comisión asesora do Pepri?".
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