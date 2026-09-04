La Universidade de A Coruña recibe una beca ERC 'Starting Grant' para investigar políticas ambientales

La Universidade de A Coruña (UDC) acaba de ser premiada por su actividad investigadora con la concesión de la beca ERC Starting Grant, una de las ayudas más importantes y competitivas de Consejo Europeo. Esta beca se la han concedido a la investigadora Itziar Sobrino García, del área de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito.

Sobrino está adscrita al centro de investigación interuniversitario ECOBAS, que desenvolverá el proyecto ENACT (Regulatory Attenuation: local non-application erodes EU Environmental Objectives). La investigación se centra en los desafíos fundamentales para el cumplimiento de las políticas ambientales europeas: comprender lo que sucede con las obligaciones jurídicas cuando, una vez aprobadas a escala de la Unión Europea o de los Estados, llegan al nivel local enmarcado de hacerlas cumplir.

El proyecto estudiará las causas por las que determinadas obligaciones ambientales se aplican de manera efectiva mientras que otras se debilitan, se aplican parcialmente o dejan de producir los efectos previstos. La investigación se centrará en dos ámbitos estratégicos para el desarrollo del Pacto Verde Europeo: la gestión de los residuos y la eficiencia energética de los edificios. La ENACT combinará el análisis jurídico y el trabajo empírico en España, Italia e Irlanda, con una fase posterior de contraste con otros países europeos. El objetivo final es identificar los factores normativos, institucionales y organizativos que influyen en la aplicación de las normas, y conseguir desarrollar herramientas que permitan diseñar una legislación más resistente a estos procesos.