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La Universidade de A Coruña recibe una beca ERC 'Starting Grant' para investigar políticas ambientales

El proyecto ENACT de la UDC estudiará la efectividad de las políticas ambientales europeas y desarrollar herramientas para una legislación ambientas más fuerte frente a los desafíos de su aplicación local

La investigadora Itziar Sobrino, delante del Parlamento Euopeo.

La investigadora Itziar Sobrino, delante del Parlamento Euopeo. / LOC

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RAC

A Coruña

La Universidade de A Coruña (UDC) acaba de ser premiada por su actividad investigadora con la concesión de la beca ERC Starting Grant, una de las ayudas más importantes y competitivas de Consejo Europeo. Esta beca se la han concedido a la investigadora Itziar Sobrino García, del área de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito.

Sobrino está adscrita al centro de investigación interuniversitario ECOBAS, que desenvolverá el proyecto ENACT (Regulatory Attenuation: local non-application erodes EU Environmental Objectives). La investigación se centra en los desafíos fundamentales para el cumplimiento de las políticas ambientales europeas: comprender lo que sucede con las obligaciones jurídicas cuando, una vez aprobadas a escala de la Unión Europea o de los Estados, llegan al nivel local enmarcado de hacerlas cumplir.

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El proyecto estudiará las causas por las que determinadas obligaciones ambientales se aplican de manera efectiva mientras que otras se debilitan, se aplican parcialmente o dejan de producir los efectos previstos. La investigación se centrará en dos ámbitos estratégicos para el desarrollo del Pacto Verde Europeo: la gestión de los residuos y la eficiencia energética de los edificios. La ENACT combinará el análisis jurídico y el trabajo empírico en España, Italia e Irlanda, con una fase posterior de contraste con otros países europeos. El objetivo final es identificar los factores normativos, institucionales y organizativos que influyen en la aplicación de las normas, y conseguir desarrollar herramientas que permitan diseñar una legislación más resistente a estos procesos.

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