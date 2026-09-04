Los Cantones de A Coruña, a un vuelo de su nueva imagen: del carril bici a la grada del Obelisco

Más de seis años después de que se presentase el anteproyecto, cinco desde que se adjudicase la redacción del proyecto y dos desde que se aprobase la licitación de las obras, los Cantones de A Coruña se encuentran ya a las puertas de su nueva imagen. Tras 18 meses de trabajos en el corazón de la ciudad, se acerca el momento de ver el resultado final, que no está libre de polémicas. La previsión es que la obra esté completada antes de que acabe el año, en plenas fiestas navideñas, pero ya se puede intuir cómo será: desde el carril bici bidireccional de asfalto situado junto a los jardines de Méndez Núñez hasta la grada de descanso en el Obelisco.

Se ha superado la pavimentación de buena parte del ámbito y ya están ejecutadas infraestructuras clave como las redes de saneamiento y alumbrado en varias calles del entorno. Se trasladó el metrosidero unos metros, se instaló la parada de autobús de Correos tras dejar Entrejardines, que será peatonal, y se colocó nuevo mobiliario urbano, con zonas de descanso. En el Cantón Pequeño ya se puede ver, a falta de los parterres, las nuevas aceras, más amplias, en ese espacio más próximo a los edificios que ya se había ganado, de manera provisional y como prueba, desde la pandemia. También estrena zona peatonal Santa Catalina, que conectará con Entrejardines hacia el muelle, una zona en la que trabajan ahora los operarios.

El objetivo era quitar espacio a los coches para dárselo a los peatones. Los informes técnicos de la dirección de obra reflejan que, una vez finalicen los trabajos, la superficie asfaltada será de aproximadamente 6.700 metros cuadrados, cuando antes los Cantones contaban con casi 16.000 metros cuadrados de aglomerado, es decir, la capa de pavimento correspondiente a la calzada. Han quedado dos carriles, uno por sentido, por los que ya transitan los coches.

El Cantón Pequeño hacia plaza de Mina, con el carril bici en el lado de los jardines y las aceras más grandes junto a los edificios / Carlos Pardellas

Una mediana con zonas verdes separa este espacio del carril bici, también de asfalto y bidireccional. Según fuentes municipales, se decidió esta solución --y no plataforma única o un carril por cada lado como se llegó a valorar en los estudios preliminares-- porque es una zona con mucho tránsito de buses, por lo que segregar el tráfico de bicicletas da más seguridad a los ciclistas y aporta fluidez. Además, se ha creado un tramo segregado más largo y con continuidad, lo que facilita su uso a personas con poca experiencia sobre la bicicleta o que están aprendiendo a utilizarla, al poder desplazarse con mayor confianza. El carril bici conecta plaza de Mina con el entorno de la Autoridad Portuaria, un recorrido de aproximadamente 650 metros.

Críticas y a pleno

Lo que se intuye pero todavía no terminado es el ascensor que conectará con el aparcamiento subterráneo y la grada de descanso junto al Obelisco, lo que ha llamado la atención de algunos vecinos y ha despertado las críticas del Partido Popular.

De hecho, el portavoz popular Miguel Lorenzo anunció que llevará el asunto al Pleno de la próxima semana para preguntar a la alcaldesa, Inés Rey, "cómo puede consentir esa cementada en pleno corazón de la ciudad". "Al búnker del ascensor se une ahora el mausoleo o pirámide que está haciendo al lado en forma de grada, además de las deficiencias en el pavimento, el caos de la nueva parada del bus en Correos o el arbolicidio del metrosidero, entre otras", critica.

En rueda de prensa, Lorenzo, candidato a la Alcaldía en las elecciones del próximo mayo, se comprometió a sacar "el pico y la pala para tirar todo lo que ha hecho en los Cantones". "Se han gastado 10 millones de euros en esa vergüenza. Me comprometí que lo iba a tirar", explicó.

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En varias ocasiones Rey ha pedido que se espere a que finalicen los trabajos para ver el resultado final. "No criticar las obras cuando aún no están terminadas, ir allí a hacerse fotos con vallas y decir que lo vas a tirar, no sé qué clase de política es esa, unos queremos construir y otros montar una empresa de demoliciones", comentó la regidora en una emisora de radio.