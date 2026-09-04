Coruña Arte Aberta (CAbe) busca conectar el arte contemporáneo hecho en Galicia

Coruña Arte Aberta (CAbe) vio la luz este jueves en la Fundación Luis Seoane. Se trata de un proyecto cultural que busca conectar, reivindicar y dar mayor visibilidad al arte contemporáneo hecho en Galicia a través de un formato de festival que coordinará distintos espacios públicos y privados de la ciudad de A Coruña, con 30 artistas y 25 exposiciones.

La iniciativa, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre, contará con la participación de espacios de referencia como la Fundación Luis Seoane, el Centro de Arte Fundación María José Jove y el Museo de Belas Artes, así como de galerías de arte, estudios de artistas y espacios alternativos repartidos por toda la ciudad.

Entre las propuestas previstas figuran exposiciones, intervenciones artísticas, visitas a estudios, actividades en galerías, encuentros con la creación contemporánea y un amplio programa de colaboraciones con el sector hostelero, comercial y cultural de la ciudad.

El proyecto incluirá también un recorrido denominado Coruña Art Tour, que conectará más de 25 locales participantes a través de un mapa específico dirigido al público visitante.

Noticias relacionadas

Héctor César, director de CAbe, subrayó la trascendencia de este hito para la ciudad durante la presentación: "CAbe nace con la vocación de ser una herramienta viva y vertebradora del arte contemporáneo en Galicia. Queremos romper las barreras habituales entre los espacios de exhibición y la ciudadanía, demostrando que A Coruña posee un ecosistema artístico vibrante, maduro y preparado para posicionarse en el mapa cultural estatal".