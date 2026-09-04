Coruña Arte Aberta (CAbe) busca conectar el arte contemporáneo hecho en Galicia
El festival, del 17 al 20 de septiembre, contará con 30 artistas y 25 exposiciones
Coruña Arte Aberta (CAbe) vio la luz este jueves en la Fundación Luis Seoane. Se trata de un proyecto cultural que busca conectar, reivindicar y dar mayor visibilidad al arte contemporáneo hecho en Galicia a través de un formato de festival que coordinará distintos espacios públicos y privados de la ciudad de A Coruña, con 30 artistas y 25 exposiciones.
La iniciativa, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre, contará con la participación de espacios de referencia como la Fundación Luis Seoane, el Centro de Arte Fundación María José Jove y el Museo de Belas Artes, así como de galerías de arte, estudios de artistas y espacios alternativos repartidos por toda la ciudad.
Entre las propuestas previstas figuran exposiciones, intervenciones artísticas, visitas a estudios, actividades en galerías, encuentros con la creación contemporánea y un amplio programa de colaboraciones con el sector hostelero, comercial y cultural de la ciudad.
El proyecto incluirá también un recorrido denominado Coruña Art Tour, que conectará más de 25 locales participantes a través de un mapa específico dirigido al público visitante.
Héctor César, director de CAbe, subrayó la trascendencia de este hito para la ciudad durante la presentación: "CAbe nace con la vocación de ser una herramienta viva y vertebradora del arte contemporáneo en Galicia. Queremos romper las barreras habituales entre los espacios de exhibición y la ciudadanía, demostrando que A Coruña posee un ecosistema artístico vibrante, maduro y preparado para posicionarse en el mapa cultural estatal".
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