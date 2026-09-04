Cuenta atrás para el inicio de curso en A Coruña: obras de mejora y deberes pendientes

Las agendas escolares tienen ya un día marcado en rojo: el 9 de septiembre. El alumnado de A Coruña volverá a llenar las aulas. De los 3 a los 18 años recién estrenados. Toca volver a empezar. Atrás queda un verano en el que tanto Xunta como Concello han realizado obras --algunas aún están en marcha-- para mejorar las instalaciones. Algunas demandas, sin embargo, aún están pendientes de ser escuchadas.

En febrero, más de 3.000 personas salieron a la calle para denunciar el "abandono estructural" de los colegios de la ciudad y su entorno. Niños y adultos participaron en la protesta con pancartas en las que podían leerse lemas como Escola segura e digna o Más educación, menos goteras. Con esta movilización, las familias exigieron una colaboración urgente entre la Xunta y el Concello para frenar el deterioro de los centros y solucionar los problemas de personal.

El Gobierno autonómico puso en marcha en verano cuatro grandes actuaciones en la ciudad por importe de más de 3,6 millones de euros. Se trata de la rehabilitación integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal-Monte Alto (2,47 millones) y de los cambios de cubierta del Instituto Ramón Menéndez Pidal (941.000 euros) y del colegio Sal Lence (227.000 euros). Algunos retomarán las clases todavía con andamios.

La Xunta realiza también 13 reparaciones en centros educativos de la ciudad por un importe total de 170.447 euros. Las intervenciones incluyen reparaciones en cubiertas, saneamiento, cierres, pistas exteriores y daños provocados por temporales. Las partidas más elevadas corresponden al CEIP Juan Fernández Latorre, con 48.061 euros para reparar las pistas de juego exteriores; al CEIP Eusebio da Guarda, con 34.671 euros para trabajos de saneamiento; y al CEIP Wenceslao Fernández Flórez, con 20.000 euros para distintas reparaciones. También se financian actuaciones en los CEIP de Zalaeta, Emilia Pardo Bazán, Víctor López Seoane y Rosalía de Castro, así como en el CIFP Ánxel Casal-Monte Alto y los IES Agra do Orzán, Monelos, Monte das Moas, Elviña y Eusebio da Guarda.

El Concello también puso su granito de arena. Este verano destinó más de 700.000 euros a medio centenar de actuaciones en centros educativos. Destaca la del CEIP María Pita, donde se adaptó un camino de tierra que da acceso al colegio, o la renaturalización del patio del CEIP María Barbeito e Cerviño para ganar más áreas verdes y superficies de juego más amplias y oxigenadas. En el Concepción Arenal se sumaron equipamientos de juego más modernos, un firme renovado y más capacidad para los niños y niñas.

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Sin embargo, las peticiones de profesorado y familias iban más allá de mejoras estructurales. Los docentes pedían bajada de ratios en todas las etapas educativas, aumento de los especialistas que atienden cada día al alumnado con necesidades especiales o reducir la jornada lectiva para mayores de 55 años y que se recuperen las licencias no retribuidas. Las familias detectaron problemas de infrafinanciación, falta de recursos humanos, deficiencias en las infraestructuras y carencias en la atención a la diversidad. Habrá que esperar al inicio de curso para comprobar qué deberes quedan pendientes.