Dakidarría volve a A Coruña para actuar no Flores Rock: "Cremos que a alegría é a vitamina que necesita a xente para poder manterse en pé"
A banda tocará este sábado 5 de setembro ás 21.30 horas na praza del Sol Naciente, no Barrios das Flores
O seu último disco XX está centrado no 20 aniversario da banda. Como foi o traballo de realización da creación deste disco tan persoal?
Foi unha aventura de introspección bastante interesante. Ademais foi un disco en directo, fixémolo nun concerto especial que dimos polo vinte aniversario. Tamén fixemos un documental sobre o momento actual da banda vinte anos despois da súa creación. Foi un ano de reencontros con exintegrantes e fundadores, votas a vista atrás é valoras o que é Dakidarría nas nosas vidas.
Como xorde a idea de crear un documental sobre a xira deste disco?
Era unha forma de explicarlle a xente que coñece ao grupo dende hai moito tempo como somos a nivel interno. Que poidan ter esa curiosidade de saber que significa ter unha banda e como é para as persoas que formamos parte dela. Tamén era un xeito de facerlle chegar a xente o que somos e que se poidan sentir identificados con esas vivencias que amosamos no documental, que tamén sirve para entender mellor o disco.
Como foi o proceso de gravar a reportaxe?
Foi sinxelo de gravar pero complicado de concretar. Para a xira levamos a dous cámaras, que tamén foron os directores do docu. Conviviron con nos dende principio a fin, ao final coñecían ao grupo, pero tiveron que facer a misión de coñecer afondo a banda e conseguir sacarnos información mais persoal e plasmar as experiencias vividas. Resumir todo o gravado en media hora foi complexo, pero creo que o resultado quedou moi ben.
XX conta con 40 colaboracións con artistas como Tanxugeiras o La Raíz. Por que deciden optar por un álbum con tantas colaboracións?
É a nosa forma de entender a música. Isto está presente dentro da nosa discografía e incluso nas nosas cancións, como por exemplo Pobo de artistas, onde xuntamos a 100 artistas do país. Cooperar con outras bandas defínenos como grupo, o traballo en colectividade e o apoio mutuo é moi importante para nos. Somos conscientes de que grazas aos grupos que xa estaban consolidados nunha escena da música galega mais feble, nos puidemos medrar e sempre quixemos tender a man aos grupos que están empezando e ao mesmo tempo compartir a nosa música e experiencia con grupos xa consolidados. Nese disco podes atopar un pouco de todo, a identidade da nosa banda é a colectividade.
Os seus temas destacan pola diversidade interna que teñen. Como é o proceso creativo detrás de cada canción?
Agora estamos traballando nun novo proxecto e o proceso creativo mudou un pouco con respecto aos anteriores. Agora mesmo estamos traballando moito en conxunto, polo menos a nivel musical. Á hora de escribir as letras sigo tendo eu gran parte do peso, pero agora teño a axuda de Pol, un integrante que entrou no 2022. Estamos traballando en conxunto a nivel musical, facía tempo que non traballamos así dende o inicio e está sendo unha experiencia moi bonita e moi enriquecedora. Temos moitas ganas de amosar estas novas cancións.
Os videoclips son un dos puntos fortes da banda. Por qué apostan por inverter no audiovisual?
Nos fumos pioneiros a nivel da escena galega, tiñamos preto a xente que facía videoclips cando era moi difícil acceder a eles, e aí empezou o noso idilio con este formato. Dende o 2010 ou 2011 empezamos a sacar videoclips de boa calidade, sempre que o momento nolo permitira intentamos facelos. Cremos que é outro xeito mais de poder achegarnos ao público, isto axuda a que o que queremos transmitir se entenda mellor.
Dous dos sencillos que lanzaron ultimamente, Lúa e Tambores de guerra, son moi distintos entre eles. Que caracteriza a cada un?
Este disco que estamos preparando coincide con que hai quince anos sacamos dous discos que estaban relacionados entre eles, eran Realidades alienantes y Utopías emergentes. O primeiro falaba das cousas que nos preocupan dende un prisma de protesta, e o segundo plantexaba alternativas a algunhas das cousas do disco anterior. A idea deste novo traballo é facer unha homenaxe a estes dous discos. Cada tema segue unha tendencia , un mais protestón e outro mais esperanzador.
O último sencillo que sacaron, A primeira estrela que saia, síntese un tema mais íntimo
Esta canción é para unha das persoas mais importantes da miña vida, que é a miña filla. É unha canción que quería escribir dende que naceu, pero non fun quen de facelo porque foi moi complicado para min por toda a revolución sentimental que supón ser pai. Ata que a puiden compoñela pasaron sete anos, porque escribía moitas cousas pero ningunha estaba a altura. É unha das cancións que van a ir no apartado de temas esperanzadores, musicalmente é diferente ao que estamos acostumados en Dakidarría, pero creo que é unha das cancións mais bonitas que escribín na miña vida.
Como está sendo o proceso de traballo para o novo disco?
Estamos traballando en novas cancións, foi un verán diferente porque normalmente nesta época do ano centrámonos en dar unicamente concertos, e nesta ocason estamos de cheo metidos no asunto da composición e a gravación. Esta sendo un verán de no aburrirse. Hai moitísima xente implicada no disco e creo que iso se vai notar.
Xa acturon en A Coruña mais veces. Como lles trata o público coruñés?
A última vez que actuamos foi en maio, pero da anterior vez pasaran sete anos. Cando visitamos a cidade en primavera a sensación foi de que como era posible que votásemos tanto tempo sen vir aquí. Leváronnos en volandas, de feito chovía un montón e a xente quedou igualmente, elevando a épica ao concerto. Temos unhas expectativas moi altas e agardamos que este sábado sexa igual ou mellor aínda ca outra vez.
Que teñen preparado para a actuación deste sábado?
O público vai atopar ao Dakidarría de sempre, con toda a enerxía que tratamos de espremer, coa rebeldía propia desta banda e coa alegría que queremos transmitir. Cremos que a alegría é a vitamina que necesita a xente para poder manterse en pé, senón estamos alegres vai ser mais difícil acadar algo.
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