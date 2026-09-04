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Capilla ardiente en el Hospital San Rafael por la muerte de su presidenta y cofundadora, Benigna Peña

El entierro será a las 11.30 horas de este sábado en el cementerio de San Amaro

Benigna Peña, en una foto de archivo.

Benigna Peña, en una foto de archivo. / Carlos Pardellas

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Enrique Carballo

A Coruña

La presidenta y cofundadora del Hospital San Rafael, Benigna Peña, acaba de fallecer. Según han informado a este diario fuentes próximas a la entidad, la capilla ardiente de Peña, que estuvo activa hasta hace muy poco, está este mismo viernes en el centro sanitario. El entierro será este sábado a las 11.30 horas, en el cementario de San Amaro de A Coruña, y el funeral a las 13.30 horas en Oleiros.

La fallecida nació en León, pero pasó la mayor parte de su vida vinculada a A Coruña. Al inicio de su carrera estuvo vinculada al sector de los seguros, y en 1960 fue actuario en la transformación del Igualatorio Hércules Coruñés, fundado por el doctor Rafael Hervada. Se convertiría en sociedad anónima llamada Hércules Coruñés, con Benigna Peña al frente de su Consejo de Administración: la actual Hércules Salud. También fue presidenta de la firma Sanal Control Medioambiental.

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Junto con Rafael Hervada, creó el Instituto Médico Quirúrgico San Rafael, fundado en 1969. A finales de 1966 se colocó la primera piedra del Hospital, de 100 camas. En 2015, impulsó la constitución de la Fundación I.M.Q. San Rafael, cuyos pilares son la formación, la investigación biomédica y la acción social. Su objetivo es el de trabajar en favor de una investigación de vanguardia, mediante la formación continua de los profesionales sanitarios. Recibió el Premio Liderazgo Empresarial 2024, que otorga la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), en reconocimiento a su labor y a la trayectoria de más de medio siglo del Hospital San Rafael.

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