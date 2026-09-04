El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: "No damos abasto"

A medida que pasan los días, Ana Esperante va mirando de reojo el fin de semana. Las tres décadas que lleva haciendo músculo en la cocina nunca la preparan para el aluvión de comandas que llegan cuando A Coruña se viste de ocio y decide darse un homenaje a base de espaguetis y tortellini.

La Favola, el restaurante que la chef regenta desde 2017 y donde trabaja prácticamente desde su apertura en 1996, es el sitio preferido de muchos para tomarse un plato de pasta o una pizza. Las de Esperante tienen fama e invaden todas las superficies de la cocina los sábados y los domingos, cuando se llegan a despachar en torno a doscientos de estos discos coronados de tomate y queso.

Esos días, el comedor se abarrota y el timbre del teléfono se convierte en parte inevitable del sonido ambiente. "Hay más encargos de pizza de los que podemos hacer, no damos abasto", asegura la chef, que indica que el secreto de su receta, tal y como rezaba el popular eslogan de los 90, está en la masa.

La de La Favola es "muy fina" y se hace artesanalmente, igual que toda la pasta fresca del restaurante. Esta misma mañana, y aunque abren a las 13.30 horas, Ana lleva preparando raviolis desde las 8.00 horas, tan solo para cubrir las 200 raciones que hierven cada semana en el número 232 de la Avenida Finisterre.

El esfuerzo exige muchas horas ante la máquina de pasta, de la que salen placas de lasaña, tallarines, gnocchi y unos tortellini que se cortan a mano, "uno a uno", para aterrizar en las mesas cubiertos de gorgonzola. Tras 30 años preparándolos, Ana está curtida y no le asusta el tiempo. "Esto es casi como tu casa", apunta la coruñesa, aunque después se corrige: "Vives más aquí que en tu casa".

Cada semana, La Favola sirve 200 raciones de sus famosos raviolis. / Casteleiro

Las recetas inmortales de César Pistola, el secreto de La Favola

Cada plato que sale de La Favola lleva grabado 30 años en el recetario del local, que no ha tocado ni una coma de las instrucciones de César Pistola. El cocinero, natural de Massa Marittima, fue el creador de los sabores de este restaurante italiano de A Coruña, que abrió junto a su mujer Carmen Grille cuando llegó a la ciudad.

"Vinieron de Suiza y montaron un sitio para vender pasta fresca, pero no les funcionó. Entonces decidieron abrir un restaurante y yo empecé a los ocho meses", recuerda Esperante.

Precisamente la Toscana, el lugar donde nació Pistola, se ha convertido en la pizza imbatible de La Favola junto a la Pimentese, para la que Ana siempre confía en sus pinches de cocina. "Dejo que lo pruebe otro, porque el gorgonzola no me gusta nada. Odio los quesos fuertes", confiesa entre risas la chef, que prefiere otro de los platos estrella del local: la carbonara, que ahora, dice, "está muy de moda".

Los propios italianos le dan el visto bueno cuando aterrizan en su comedor invadidos por la nostalgia. Llegan guiados por las reseñas de Google y, dice Ana, se marchan satisfechos, aunque quizá un poco sorprendidos por la muchedumbre que abarrota el local si coincide con un día de fútbol.

La pasta fresca del restaurante La Favola, en la Avenida Finisterre. / Casteleiro

Porque es en las fechas en las que juega el Deportivo cuando la verdadera locura se instala en La Favola. "Viene mucha gente de sitios como Lugo y Ponferrada. Este domingo [por el pasado 30 de agosto de 2026], que también coincidía con las fiestas de Santa Margarita, estábamos llenos desde el miércoles", comenta la chef, que tiene desde hace nueve años la responsabilidad añadida de preocuparse por el gentío además de por los fogones.

En 2017, cuando había decidido dejar este referente de la comida italiana en A Coruña para cuidar de su hija, le llegó la oportunidad de hacerse con las riendas. Carmen y su hermana María se jubilaban y ella era una de las pocas que sabía todo lo que había que saber sobre La Favola y que conocía los procesos de su pieza más vital -el cocinero, advierte Ana, "es la base del restaurante"-.

Tomó el mando junto a su marido Juan y se convirtió en uno de esos rostros con el que cualquier vecino del barrio se ha cruzado alguna vez en su vida, porque "hay que ser de aquí" para conocer La Favola sin valerse de Internet. A estas alturas, bromea, debe ser "más conocida que El Pupas" en A Coruña y lo vive como un logro, aunque el brindis lo reserva para la fiesta que hará con su equipo: los tortellini no esperan.