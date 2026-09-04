La Fundación Diego González Rivas lleva tecnología avanzada para cirugías complejas a Sierra Leona, Chad, Siria y El Salvador

La Fundación Diego González Rivas acaba de culminar un recorrido de dos semanas por tres continentes diferentes para llevar a cabo cuatro misiones quirúrgicas. El equipo del cirujano coruñés llevó a Sierra Leona, El Salvador, Siria y Chad tecnología que permite realizar intervenciones complejas de cirugía torácica en países donde las infraestructuras disponibles dificultan el acceso a este tipo de procedimientos.

En El Salvador, Siria y Chad, la actividad se desarrolló dentro de hospitales locales, mientras que en Sierra Leona, donde la Fundación programa una nueva misión para 2027, el equipo desplegó su propia unidad móvil de cirugía, con equipos médico y técnico que trabajaron sobre el terreno y ofrecieron soporte en tiempo real desde España.

Los procedimientos llevados a cabo por el equipo de González Rivas en Sierra Leona consistieron en la realización de cinco intervenciones torácicas en el Connaught Hospital junto a los técnicos del CIFP As Mercedes de Lugo Víctor Paz y Leticia Conde, que pusieron a punto la unidad móvil con trabajos sobre el sistema de climatización y con el despliegue de paneles solares.

El cirujano González Rivas junto a varios médicos. / LOC

También Alberto Pereira prestó soporte técnico desde España a través de la conexión Starlink, que permitió mantener wifi para monitorizar y controlar la unidad en tiempo real. Junto a González Rivas trabajó un equipo sanitario internacional formado por colaboradores habituales de la Fundación como el anestesista Radu Podaru, los cirujanos Tom Gresnigt y Husam Enaami y las enfermeras Lorena Cantero y Silvia Contreras, además de los profesionales sanitarios locales.

En Chad, al norte de África, el equipo realizó resecciones pulmonares mínimamente invasivas con la técnica uniportal VATS. En el Centre Hospitalier Universitaire La Référence Nationale, se realizaron entre otras neumonectomías -la extirpación completa de un pulmón- en paciente con pulmones destruidos por patologías como la tuberculosis y el aspergiloma. La actividad quirúrgica formó parte de la primera masterclass de Uniportal VATS celebrada en Chad.

La Fundación González Rivas también llevó a cabo cuatro cirugías en Siria. El Hospital Universitario Nacional de Damasco reunió a cirujanos de distintos países para seguir una masterclass en directo en la que se realizó, entre otras operaciones, una lobectomía inferior izquierda para tratar una malformación arteriovenosa. El cirujano coruñés entregó al equipo sirio instrumentos quirúrgicos para facilitar la práctica de intervenciones mínimamente invasivas.

González Rivas estuvo también en el centro médico quirúrgico oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en El Salvador, para realizar la primera cirugía de cáncer de pulmón practicada en el país después de un tratamiento de inmunoterapia. La intervención incluyó una resección bronquial del pulmón derecho y una lobectomía inferior derecha en una paciente que había recibido previamente quimioterapia e inmunoterapia.

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En El Salvador, González Rivas se reencontró en el quirófano con Alonso, un cirujano formado por él en la técnica Uniportal VATS en A Coruña y posteriormente en Shangái.