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Herido un ciclista esta mañana al impactar con un coche que salía de un garaje en avenida Fisterra

El joven de 24 años fue trasladado al Hospital Modelo tras sufrir el impacto de un vehículo en el cruce con Rey Abdullah

Ambulancias del 061.

Ambulancias del 061. / VICTOR ECHAVE

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RAC

Un ciclista de 24 años ha resultado herido en un accidente registrado esta mañana en el cruce entre avenida de Fisterra y la calle Rey Abdullah. El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes, a las 07.20 horas, cuando un vehículo que salía de un vado de un garaje impactó con el ciclista que circulaba por avenida de Fisterra. El joven que conducía la bicicleta fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital Modelo, según indican en la sala de pantallas de la Policía Local.

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