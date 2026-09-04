ButacaZero homenaxea a Manuel Lourenzo na súa nova produción 'A velada de Londres': "Isto vai por e para Manolo"
A obra preséntase como un tributo á figura do dramaturgo, a maiores haberá unha exposición da súa vida. A representación teatral estrearase este venres 4 ás 20.30 horas no Teatro Rosalía
A velada de Londres é a nova produción de ButacaZero en homenaxe a Manuel Lourenzo pola súa traxectoria a nivel persoal e profesional. A dirección lévaa Xavier Castiñeira, quen foi alumno do dramaturgo. A obra preséntase este venres 4 ás 20.30 horas no Teatro Rosalía.
Xavier Castiñeira escolleu esta peza de Manuel Lourenzo polo seu simbolismo persoal. "Cando comecei na miña andaina como director de escena, eu fun o axudante de Manolo en A velada de Londres. Despois de reler case trescentas pezas súas, escollín na que estiven como axudante, dándolle o meu xeito", explica. A diferenza entre a obra orixinal e esta adaptación baséase na personalidade de cada director. "Manolo era moi esencialista, gustáballe moito a esencia das cousas. Eu son dunha corrente máis espectacular, gústame que o espectador quede abraiado. Eu vou darlle o mesmo sentido que xa tiña, simplemente quero facer algo máis impresionante a ollos do público", sinala Castiñeira.
Decorado e música
O director sinala que todo o que envolve a obra está coidadosamente seleccionado para crear un ambiente envolvente. "A estética vitoriana e a música en directo por parte dunha chelista fai que todo teña sentido, ademais de todo o tema de Drácula que propuxo Manolo. O que fixemos nós foi elevar o concepto vitoriano á súa máxima expresión", indica Castiñeira. "Contamos cunha casa vitoriana, elementos de natureza que entran e saen, incluso vai nevar no propio escenario", afirma.
A velada de Londres forma parte da triloxía Veladas indecentes, gañadora do Premio Nacional de Literatura Dramática de 1997. "Existen varios tipos de veladas, teatrais e musicais. Eu quería facer unha velada musical nas transicións entre escenas, para iso decidín traballar cunha soprano que a maiores é chelista", indica Castiñeira. A música foi composta por Iago Hermo. "O compositor construíu toda a banda sonora a partir de pezas tradicionais vitorianas inglesas", explica. Para Castiñeira o equipo persoal que hai detrás da obra é o mais importante. "A chave dunha boa dirección é escoller un bo equipo, e teño a sorte de contar con grandes profesionais", indica.
Homenaxe a Manolo Lourenzo
Ademais da obra, tamén haberá unha exposición en honor á carreira profesional de Lourenzo. Isto xurdiu como unha forma de despedida por parte de Castiñeira. "Nos últimos anos non puiden velo, e deume moita pena. O que eu non quería era que quedase algo baleiro. Creo que a el lle encantaría ver que o honramos cunha obra súa de teatro", di o director. A exposición contará con varios paneis onde se explica a figura de Lourenzo como director, dramaturgo e profesor. "Creo que así a xente vai poder coñecer un chisco mais a súa carreira. Non é unha exposición académica ao uso, céntrase máis na importancia da persoa en si mesma. Recordar e valorar o tesouro que tivemos e que temos nos seus textos", explica Castiñeira. "Queriamos facer algo mais humano. Como vai a estar na entrada dos teatros ten que ser algo rápido, pero recordando todo o que significou el dende unha mirada emotiva e persoal", afirma. A exposición estará en todos os teatros onde se interprete a función. "En moitos sitios pídennos deixar a exposición durante máis tempo. En Carballo pediron tela durante todo o seu festival", explica.
Xabier Castiñeira fala da importancia de facer camiño e que as xeracións mais novas entendan o porqué das cousas. "Todos e todas temos unha responsabilidade ética co que nos rodea, temos que ser conscientes do que facemos. Manolo ensinoume a importancia da ética, non só a técnica do teatro e os seus secretos, eu estudei para isto, pero a ética só ma ensinou el", plasma Castiñeira. "Eu son camiño e son espello doutras persoas que veñen por diante. O meu traballo coas novas xeracións basease en poder transmitirlles o que me ensinou Manolo", comenta. Castiñeira síntese un privilexiado por formar parte dun oficio que ten unha gran tradición. "Ser parte de algo tan grande e bonito elimina o concepto de ego, porque sabes que vas desaparecer nalgún momento, pero á vez estás contribuíndo a que aparezan outras xeracións. Isto vai por e para Manolo", indica o director de A velada en Londres.
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