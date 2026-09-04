Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este viernes 4 de septiembre

Arranca el Recorda Fest con una jornada diversa

La primera tarde de música en el Recorda Fest comienza con Pavlenha a primera hora de la tarde y seguirán Mafalda Cardenal, las Recorda Sessions, Sidecars, La Moda, Cali y El Dandee y Juan Magán.

Horario: 15.45 horas.

Lugar: Muelle de Batería

Noche guitarras con el inicio del Flores Rock

El festival gratuito Flores Rock ofrece su primer día de música con los conciertos de Komando Kombate, Ewaric, Onza, Kaos Urbano, Non Servium y Mar de Fondo, desde las 19.25 horas hasta la madrugada.

Horario: 19.25 horas.

Lugar: Plaza del Sol Naciente

La banda de jazz del Garufa vuelva a escena

La Garufa Blue Devils Big Band vuelve al escenario del club que le da nombre para ofrecer una noche de ritmo jazz y blues. La formación al completo llenará por su gran formato y reforzará con sección de viento.

Horario: 22.00 horas.

Lugar: Garufa Club (Calle Riazor, 5)

Cortos para todos los públicos en Lóstrego

El festival de cine fantástico Lóstrego afronta su tercera jornada apostando por el formato cortometraje para todos los públicos, con una sesión dedicada a los pequeños, y el estreno de Luger, con la actriz Ana Turpin.

Horario: Desde las 12.30 horas.

Lugar: Fórum (Calle Río de Monelos, 1)

La Sinfónica de Galicia combina magia y música

La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece un espectáculo pensado para el público familiar, Clásicos Mágicos, que combina piezas muy reconocibles con trucos de magia y efectos especiales que se entrelazan.

Horario: 19.00 horas.

Lugar: Palacio de la Ópera (Glorieta de América, 3)

Tres grupos animan la noche en la Filomatic

Los grupos Arde, Europeos Pálidos y Pipi Na Palma se dan cita en la misma noche para una velada de música en la sala Filomatic. Las tres bandas pivotan en el rock independiente de la escena gallega y española.

Horario: 21.30 horas.

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Lugar: Sala Filomatic (Calle San José, 21)