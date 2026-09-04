Cándido Barral presenta su nuevo libro 'Estampas de un país de garrafón': "Es una serie de cuentos con temáticas distintas en los que intento buscar variedad y humanidad"

El escritor y periodista gallego Cándido Barral presenta este viernes 4 en la ONCE su libro de relatos Estampas de un país de garrafón. El libro se divide en 22 capítulos individuales que se centran en pequeñas historias de la posguerra española.

Según explica el escritor, el título del libro no guarda ningún tipo de relación temática con lo que es el contenido, pero sí que hace una crítica a la situación del país. "Yo creo que este es un país de garrafón, a pesar de toda la leyenda histórica nunca se dio la talla, y de ahí surgen algunos de los relatos que se cuentan en el libro", explica. Barral pretende hurgar en la memoria de los niños y niñas que crecieron en la posguerra española siguiendo un tratamiento periodístico y literario. "Hablo sobre las facetas internas desconocidas de Franco, también me centro en el tema de la religión católica y el peso de catolicismo en aquel tiempo, el proceder de la época y sobre la droga en la ría de Arousa. Es una serie de cuentos con temáticas distintas en los que intento buscar variedad y humanidad", indica Barral.

Más allá de la historia

Este libro de relatos tiene una base histórica y a la vez cuenta con una gran parte de ficción. "El proceso de investigación periodística es complicado, hay que tener paciencia y seguir las pistas de la historiografía que te va dando. También hay que saber seleccionar los elementos más divertidos para que el relato llegue a más gente. La mayoría de las historias son de inventiva propia", comenta Barral. Sus temas se originan a través de sucesos y anécdotas vividas por el escritor. "Empiezas con un tema y los vas desarrollando. Es un anecdotario que fui reuniendo a través de los años que me parecían dignas de ser contadas. Dentro de ese tipo de relato periodístico, también cubro sucesos como la tragedia ocurrida en un barco pesquero que estaba en Vigo", indica. Barral dedicó ocho meses a la elaboración del libro. "Encontrar los temas fue lo más complicado, pero la inspiración está en levantarse a las ocho de la mañana y luchar contra el prejuicio de la cuartilla en blanco. Cada cual tiene su técnica de escritura, yo me guío por el lenguaje radiofónico, un lenguaje asequible y que la gente entienda sin problema", dice Barral.

22 relatos

Cada capítulo cuenta una historia distinta. "Cada uno es diferente al anterior, unos tienes más extensión que otros, hay algunos que son realmente breves. La lectura hay que ajustarla a las nuevas modas, ahora la gente lee menos y lee corto. No lo hice a propósito, pero me salió así", señala Barral. La mayoría de los capítulos cuentan con una estampa específica de la historia que se cuenta. "El gran acierto de este libro es la ilustración. Tania Arufe fue quien hizo los dibujos, yo le expliqué de que iba cada relato y que pretendía con ellos. Creo que el contenido gráfico le quedó muy bien, estoy muy contento", afirma.

El capítulo que más disfruto el escritor fue el primero. "Adiós, Pampa Mía fue el que más me divirtió, también es la estampa que más me gusta. Tengo una especie de fijación profesional con los temas del clero, la soltería de los curas es algo que me divierte", explica Barral. El escritor dice que Estampas de un país de garrafón no es un libro de grandes sorpresas, pero sí que hay relatos con una gran intimidad. "Intenté tratar este libro desde una óptica de ternura y de nostalgia. Creo que para la gente de mi generación y la posterior puede ser una vuelta a ese fallado de la memoria. Espero que a la gente le guste el libro y lo lean con placer", dice el autor.