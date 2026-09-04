Listas interminables y bolsillos al límite con hasta 200 euros en material: la otra cara de la vuelta al cole en A Coruña

La vuelta al cole trae consigo rutinas, ilusión, reencuentros, madrugones y algún que otro llanto. Pero este nuevo capítulo que siempre empieza en septiembre, que para algunos es como el 1 de enero, esconde otra cara: la de las listas interminables de material escolar y abultadas facturas. Las familias se enfrentan a peticiones muy diferentes según el centro y los profesores, con compras que pueden obligarles a recorrer varias librerías y alcanzar los 200 euros por niño, a lo que luego hay que sumar el gasto por libros de texto.

Como ocurre en cada casa, cada colegio tiene sus propias costumbres, gustos y peticiones. Hay centros --concertados o privados-- que ponen una tarifa anual y se encargan de dar material a sus alumnos, mientras que otros, sobre todo públicos, entregan una lista completa con todo lo que se va a necesitar a lo largo del curso: desde un borrador a folios o libretas. También hay colegios que combinan ambas opciones y son los padres y madres los que deciden dónde adquirir los productos de esta vuelta al cole, si en el centro o fuera.

A Marian Laherran le toca estos días recorrer tiendas y grandes superficies para llenar la mochila de su hijo de 9 años. Va con el móvil en la mano para no perderse. "Me piden una libreta pautaguía, detallan los milímetros de los archivadores y las gomas ya son diferentes a las del año pasado. Cada años cambian", analiza. Su ritual es primero ir a Alcampo "porque las libretas de allí son las mejores" y después a la Superpapelería. Pero no hay todo lo que busca. "Tengo que pedir cosas. Es complicado. Parece que hay que hacer un máster", cuenta esta madre, que calcula que su factura superará los 100 euros. "Y luego otros 300 de libros", añade.

Hace esta tarea antes de que se llenen las aulas el miércoles 9 de septiembre para ir con calma y no encontrarse cosas agotadas. En la papelería Papiro, en la calle Javier Fonte, saben que la próxima semana llegarán muchas peticiones de última hora. "Algunas familias todavía no tienen listas de material porque se las dan al comenzar el colegio. Hay quien ya se está llevando cosas que saben que van a necesitar, como gomas, bolígrafos o libretas, a la espera de lo que surja", cuenta Isabel Sánchez, que reconoce que estos son días de no parar.

Siempre hay peticiones que parecen misión imposible. "Con internet llegas a todas partes y los profesores también lo usan. Ven un producto internet y lo piden, pero en las papelerías no lo tenemos en stock y no se puede conseguir", relata.

Una factura de 90 a 200 euros

Sánchez sabe que el desembolso que tienen que hacer estos días la familias "es muy grande". "Como mínimo, son 90 euros en material. Los pequeños son los que más gastan porque les piden más cosas", expone.

En la caja de muchas librerías y papelerías se ven estos días bolsas repletas y tickets kilométricos. La madre de un niño que empieza sexto de Primera estaba acostumbrada a abonar una tarifa anual de 80 euros en el cole que le cubría el material escolar de todo el curso. Este año ha cambiado. Ahora son las familias las que tienen que ir en busca de esos productos. La factura roza los 200 euros. En su lista aparece una agenda, un estuche, gomas, lápices, bolígrafos, sacapuntas, tijeras, pegamento, regla, rotuladores, sobres, archivador, fundas, separadores, arandelas autoadhesivas, cuaderno de música, flauta, rotulador de pizarra, cartulinas, celo, plastilina, clips, borrador y hasta un paquete de 500 folios.

Algunos centros recuerdan que el material que aparece en las listas y que ya se tenga del curso pasado en buen estado puede reutilizarse este curso.

Clientes en una papelería / Casteleiro

Hay quien agradece que sus hijas dejen atrás esa etapa colegial y den el salto al instituto, en el que "ya no piden tantas cosas", como apuntan desde la papelería Papiro. Antonio lo sabe bien. "Al ser mayores, ya solo le piden cosas puntuales. Ahora está buscando una agenda", cuenta junto a su hija. Pero no hay que olvidar que luego llega el momento de forrar libros y de etiquetarlo todo.

Para algunas familias, este es "un momento ilusionante". Consuelo acompaña a su hija Lucía, de 12 años, a buscar "libretas y libros". "Aprovechamos mucho del año pasado", aseguran.

Ayudas para familias

El director del Curros Enríquez, Antonio Leonardo Pastor, es consciente de que en muchos hogares están sufriendo la cuesta de septiembre por la vuelta al cole, pero recuerda que "los de primero y segundo tienen un cheque para libros de 240 euros y otro de 75 euros para ayuda de material; mientras que a tercero, cuarto, quinto y sexto se les da los libros y cheque de 75 euros para material". Ayudas que se conceden en función de las rentas de cada familia.

Desde el instituto Eusebio da Guarda, la directora Isabel Ruso destaca que cuentan con "una asociación de familias que tienen un banco solidario de libros". Se trata de AFA Riazor, que cuenta con su propio bancos de libros para facilitar a las familias el acceso al material escolar. En este caso, la AFA establece una cuota de 20 euros por familia para inscribirse y asigna los ejemplares disponibles en función de las solicitudes recibidas. Estos días se encargan de las tareas de reparto.