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Mejoras de seguridad vial en la plaza de Pontevedra de A Coruña: empieza la instalación de luces en el suelo

Los operarios ya trabajan en el cruce entre Rubine y Modesta Goicouría

Obras en el cruce de Rubine y Modesta Goicouría

Obras en el cruce de Rubine y Modesta Goicouría / LOC

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RAC

A Coruña

Los operarios ya trabajan en la plaza de Pontevedra de A Coruña, en el cruce entre la avenida de Rubine y Modesta Goicouría, para mejorar la seguridad vial en la zona. El Concello va a instalar en este punto un nuevo tipo de balizas semafóricas led.

La idea es reforzar la seguridad vial cerca de los centros educativos. La instalación de estos dispositivos de señalización se ejecutaría sobre la superficie de baldosas podotáctiles que da acceso al paso peatonal entre Modesta Goicouría y Rubine.

Conectadas a la red de suministro eléctrico a través de las infraestructuras de canalización, estas balizas serán, en la práctica, una réplica de los semáforos de la intersección y reproducirán sus indicaciones para reforzar la percepción de los peatones. Si el semáforo del paso peatonal estuviera en verde, las bandas LED del pavimento se activarían con el mismo color, y lo mismo ocurriría cuando el semáforo estuviera en rojo.

La medida busca hacer aún más visible la señalización de advertencia ante posibles distracciones, especialmente las provocadas por el uso del teléfono móvil, contribuyendo así a disminuir el riesgo de accidentes y reforzar la seguridad de los peatones.

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La transformación de Modesta Goicouría en una vía de doble sentido, con vehículos circulando tanto en dirección al paseo marítimo como hacia la plaza de Pontevedra, hace necesario reforzar la señalización de este cruce, que ya registraba un intenso tránsito peatonal, especialmente de estudiantes del colegio y del instituto Eusebio da Guarda.

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