Natalia, de 'Operación Triunfo', se suma a la edición más nostálgica del Recorda Fest de A Coruña: "Todavía noto el cariño de la gente que vivió aquellos años"

Tras casi 25 años de carrera, la cantante Natalia vuelve a pisar A Coruña por motivo del Recorda Fest que se celebra el viernes 4 y sábado 5 de septiembre en el muelle de Batería de la ciudad. La cantautora compartirá escenario este viernes a las 18.30 horas junto con artistas como Fran Perea, Raúl y David Civera, entre otros, en el espacio Recorda Sessions para destacar la música de los 2000 y trayectorias exitosas como las suyas.

La gaditana ahora mismo está focalizada en su nuevo tour Soy Yo, que finaliza en octubre y con el que ya ha visitado Barcelona, Sevilla, Valencia y otras ciudades de España. A sus éxitos más reconocidos como Vas a volverme loca y Bésame la piel, se suma también su último trabajo en solitario, Soy Yo, con el que procura lanzar un mensaje de empoderamiento y superación ante las críticas. Este viernes, la cantante enseñará sobre el escenario la razón por la que, tras su participación en la primera edición del concurso musical Operación Triunfo, ha conseguido acumular una trayectoria cargada de éxitos manteniéndose siempre fiel a sí misma.

¿Qué se podrá ver en su actuación en el Recorda Fest?

En el escenario soy una persona súper dinámica, divertida. Lo que voy a hacer es cantar mis canciones de los 2000, las que todo el mundo conoce y que hacen vibrar a la gente. El público que más disfruta de esa música de los 2000 es el que en esa época estaba en el cambio de la adolescencia a la madurez, esos momentos en los que recuerdas tus mejores veranos y esa libertad que empiezas a tener porque ya eres mayor. Siempre llenamos los conciertos de temática de los millennials, porque la gente le tiene un cariño muy especial a esa etapa de su vida y luego se transportan a esos momentos cuando van a los conciertos. Encima del escenario voy a llevar a mis bailarines, voy a cantar mis canciones típicas de los 2000 y sobre todo voy a hacer que la gente se lo pase bien.

¿Qué supone compartir escenario con el resto de compañeros?

Durante estos últimos años, que está muy de moda todo lo que es el tema millennial, coincido muchísimo en diferentes escenarios con ellos y es muy guay ver que los cantantes que llevamos bastantes años en el mundo de la música, también tenemos nuestro hueco, nuestro público y mucho trabajo. Este verano tengo 35 conciertos, que es más trabajo del que tuve cuatro o cinco años después de Operación Triunfo. Ahora no paro, así que estoy encantada de compartir escenario con compañeros que han tenido una trayectoria como la mía, que han seguido luchando y que siguen ahí peleando por la música.

Es muy guay ver que los cantantes que llevamos bastantes años en el mundo de la música, también tenemos nuestro hueco, nuestro público y mucho trabajo Natalia

¿Cuál espera que sea la acogida del público coruñés?

Siempre he dicho que el público gallego para mí es uno de los mejores de España, al que le gusta la música, va a los conciertos y que en ninguna de sus fiestas puede fallar la música. Para mí el público gallego tiene esa tradición de celebrarlo todo con música a lo bestia y, lo más importante, es que luego se lo transmiten al artista, que estamos ahí arriba y vemos que el público se lo está gozando.

Después de casi 25 años en la música, ¿hay alguna clave para seguir acumulando éxito y trabajo?

En su día, tuve suerte de tener unas canciones con las que la gente me relacionara. Eso es muy importante a día de hoy, porque yo veo que ahora el tema de la música es más efímero y que la gente se sabe muchas canciones, pero no le ponen cara al artista. Me da mucha pena y esto sucede en parte porque no hay programas de televisión donde apoyen a la música y los artistas puedan promocionar su trabajo. Yo tuve la suerte de que salí en una época en la que explotó Operación Triunfo e íbamos por todos los programas. Aún noto el cariño de la gente que vivió esos años y creo que eso es uno de los grandes factores para continuar, además de escuchar, cuidar a los fans y dejarte llevar por las tendencias, porque si siempre haces lo mismo al final la gente se acaba aburriendo de tu música.

Con su último lanzamiento, Soy Yo, manda un claro mensaje de empoderamiento. ¿En qué consiste este nuevo trabajo?

Es una letra de crítica hacia la gente que está con un móvil criticando todo lo que haces, ya que parece que nunca nada es suficiente. Quería dar un toque de atención a esas personas que se ponen con un móvil a tirar por tierra todo tu trabajo de mucho tiempo, tu ilusión y tus ganas con un simple mensaje que puede llegar a hacer mucho daño. En esta canción dejo claro que a pesar de lo que digan voy a seguir dando material para que me sigan criticando, pero no me importa porque así soy yo.

En la canción habla de ser fiel a una misma. ¿Es complicado conseguirlo tras años de trayectoria?

Desde que empecé mi carrera tenía muy claro lo que quería y lo que me gustaba hacer, y creo que en casi 25 años he sido muy fiel a lo que he hecho. Yo compongo mis canciones y estoy siempre detrás de cada cosa de mi proyecto, por lo que sí creo que soy una persona fiel a mí misma y a lo que me apetece hacer en cada momento. También me dejo llevar por las nuevas tendencias, pues me gusta explorar y probar nuevos sonidos, pero siempre llevándolo a mi estilo sin perder mi identidad.

Me gusta explorar y probar nuevos sonidos, pero siempre llevándolo a mi estilo sin perder mi identidad Natalia

¿Cómo ha sido su relación con las críticas durante todos estos años?

Ha habido momentos en los que he estado más vulnerable y me han afectado mucho las críticas, y otros en los que estoy más segura de mí misma y mejor emocionalmente. Siempre digo que tiene que ser muy triste la vida de la gente que coge un móvil y dice cosas malas en vez de potenciar las cosas buenas de las personas. A día de hoy estoy muy fuerte anímicamente y mi salud mental en estos momentos está bastante reforzada. Si hay una crítica que a mí me puede venir bien para mejorar algo, seguro que la leo, pero si es una crítica mala entonces bloqueo, aunque no me suelen hacer daño.

A día de hoy estoy muy fuerte anímicamente y mi salud mental en estos momentos está bastante reforzada Natalia

¿Cómo está siendo el apoyo del público en su gira actual?

Este año ha sido una locura, porque mucha gente está viniendo a mis conciertos y se lo está pasando bien. Este año es raro porque, a pesar de que llevo tiempo, me siento más disfrutona encima del escenario y lo estoy viviendo más que nunca. Hay gente que con los años se vuelve más insegura, pero a mí me pasa todo lo contrario, cuanto más crezco me vuelvo más segura de mí misma y me va dando más igual lo que opine la gente. Cuando llegas a un momento en el que no te importa lo que digan, te lo pasas mucho mejor y lo disfrutas más.

¿Ha abrazado siempre sus canciones más antiguas y su pasado?

Siempre he sido muy agradecida de dónde salí, de lo que conseguí. Si, por ejemplo, hablamos de Vas a volverme loca, una canción que canté con 18 años, a mí me encanta seguir cantándola, porque veo cómo la gente salta con ella en los conciertos y, de hecho, lo que hago es adaptarla a los tiempos. En esta última versión, que se podrá ver este viernes, le he hecho un final apoteósico y maquinero para que la gente se vuelva loca conmigo.

¿Qué espera causar en el público tras las actuaciones?

El show que llevo que es muy dinámico, muy divertido y hago todo el tiempo que el público colabore conmigo, ya que me he dado cuenta que funciona y que la gente lo disfruta. Lo que quiero es terminar haciendo sentir bien al público y que en ese rato que estén conmigo, se puedan olvidar de sus problemas y de sus malas experiencias aunque sea solo un momento.

Lo que quiero es terminar haciendo sentir bien al público Natalia

¿Qué sorpresas habrá por el 25 aniversario de su carrera?

Aún no tengo nada preparado porque la gira me ha venido a tope este año. Sin embargo, me gustaría hacer algo especial con mi club de fans como algún concierto acústico con ellos para cantar esas canciones que en los conciertos grandes al final no suelo cantar, es decir, aquellas canciones que se quedan en una especie de baúl de los recuerdos y que a mí me encantaban. Me gustaría tener un concierto largo de dos o tres horas sin parar de cantar con mi gente, poder dar un repaso a toda mi discografía y poder hacer un viaje de cada época para regalárselo a mis fans.