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A novela 'A Culpa' de María Solar cobra vida da man do Centro Dramático Galego e Estudo Momento

O tango e a migración son as chaves desta adaptación teatral que chegará a A Coruña en xullo do 2027. A banda sonora será da Orquestra Sinfónica de Galicia

Os responsables de Estudo Momento, el Centro Dramático Galego e a Sinfoníca de Galicia na presentación da obra teatral 'A Culpa', no Palacio de la Ópera.

Os responsables de Estudo Momento, el Centro Dramático Galego e a Sinfoníca de Galicia na presentación da obra teatral 'A Culpa', no Palacio de la Ópera. / CARLOS PARDELLAS

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Á. Abeledo

A Coruña

Estudo Momento e o Centro Dramático Galego xúntanse para presentar A Culpa, a adaptación teatral de Xóan C. Mejuto da novela da santiaguesa María Solar. A banda sonora da representación irá da man da Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG).

A produción pretende fundir a linguaxe teatral e a música sinfónica nunha única peza dramática. O director do Centro Dramático Galego Fran Núñez sinala a importancia de xerar camiños. "Xuntar unha adaptación literaria coa música da sinfónica é moi boa sinal. Hai que normalizar este tipo de colaboracións e potenciar a intención creadora", indica Núñez. A música orixinal, composta polo músico Gabriel Bussi, forma parte da estrutura do relato. "Esto es teatro a la vieja usanza. El tango tiene un gran peso en la obra y le da sentido a la atmósfera teatral", explica Bussi. A escritora María Solar expresa o seu agradecemento por apostar por este proxecto. "A novela e o teatro son linguaxes moi distintas, pero cando un libro galego se adapta chega a novos lugares, é iso sempre vai ser positivo".

Thriller noir e música en directo

A Culpa adapta o drama literario de Solar a unha proposta cunha forte identidade cinematográfica inspirada no cine clásico. A obra céntrase no Buenos Aires de mediados do século XX e no universo do tango. Iria Ares y Mejuto serán os protagonistas do espectáculo e tamén asinan conxuntamente a dirección escénica. "Cando o público e o privado colaboran xuntos os beneficios se multiplican. Para nós os puntos mais importantes desta obra son 3: pasar unha obra literaria a un thriller teatral, a importancia da historia da migración e a presencia do tango", di Mejuto. "A mi como coruñesa me alegra mucho que se apueste por esto y creo que a la gente le va a gustar. Nos estrenaremos en el Teatro Jofre de Ferrol y seguiremos con una gira por las principales ciudades gallegas", comenta Ares.

Moito Tango

A banda sonora é un dos piares fundamentais deste espectáculo. O compositor Gabriel Bussi, violinista da Orquestra Sinfónica de Galicia, ten unha gran vinculación coa música arxentina e co tango. "En los momentos donde hay tango los estoy orquestando a un estilo de mitad de siglo. Esos momentos donde estamos presentes en la escena quiero que suenen muy auténticos. Cuando lo representemos en directo con todos los compañeros va a ser muy impresionante", sinala. Na representación de A Culpa no Teatro Colón contará con 35 músicos interpretando a banda sonora. "En la versión orquestal tenemos vientos, maderas, metales, por lo que va a haber transiciones muy melódicas", explica. "Hay escenas donde la música va a sonar más como una banda sonora de película y otras donde sea una transición más sencilla. Esto es teatro hablado, por lo que la música no va a ser continua. Va a haber una abertura musical y ahí transicionara entre los distintos estilos", dice Bussi.

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Onde ver a representación

A obra estrearase o vindeiro 7 de novembro no Teatro Jofre de Ferrol, nunha función que contará con sete músicos da Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) interpretando a banda sonora en directo. En maio do ano que vén, o espectáculo visitará Vigo, Pontevedra e Santiago de Compostela, mentres que en xullo de 2027 actuarán no Teatro Colón da Coruña. Para os teatros nos que non sexa posible contar cos músicos en vivo, empregarase a gravación oficial da banda sonora, composta por 35 integrantes da OSG. Isto permitirá manter a identidade sinfónica do espectáculo en tódalas funcións.

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