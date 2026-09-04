Los propietarios de As Percebeiras se plantean vallar los terrenos ante el incremento del aparcamiento irregular en la zona

Los propietarios de As Percebeiras estudian desde hace meses distintas medidas para reforzar el control y la protección de los terrenos, entre ellas su posible vallado, ante la creciente presencia de vehículos y otros usos no autorizados. Sobre todo en los días que juega el Deportivo en Riazor, la zona se llena de coches estacionados, ya que las parcelas se encuentran en Labañou, junto al obelisco Millennium.

Metrovacesa recuerda en un comunicado que "los terrenos son de titularidad privada y no están acondicionados para funcionar como aparcamiento", que es el uso que le están dando muchos usuarios. La presencia continuada de vehículos y personas, especialmente intensa coincidiendo con partidos y otros eventos en el entorno, "provoca acumulación de residuos y situaciones que pueden comprometer la seguridad", alertan.

Ante esta situación, la Comisión Gestora de As Percebeiras, constituida por 14 propietarios, considera necesarias medidas de control y protección para garantizar el adecuado mantenimiento de la parcela. Por ello, informan, mantendrán abierta la interlocución con el Concello y los representantes vecinales para informar de las medidas previstas y minimizar las molestias que puedan ocasionar durante la ejecución de los trabajos.

Con las licencias de construcción paradas desde diciembre de 2024, el Concello busca la fórmula para construir en As Percebeiras, con el objetivo de reducir la edificabilidad. Fernández Carballada, el estudio al que encargó la elaboración de alternativas, que es el mismo que ya trabajaba con los promotores del ámbito presentó tres propuestas: todas ellas bajan la edificabilidad de 60.000 a 50.000 metros cuadrados a través de una modificación del plan general y aumentan los espacios libres, pero difieren en el número de edificios, su distribución y su altura, con inmuebles de entre 2 y 15 plantas. Por ahora el asunto no ha vuelto a Pleno.

Falta de aparcamiento

Para los propietarios, el aumento de vehículos que estacionan de forma irregular en los terrenos de As Percebeiras "pone de manifiesto también la falta de aparcamiento que existe en el barrio". Defienden que "la solución pasa por avanzar hacia una ordenación urbanística que permita dar una respuesta definitiva a las necesidades de Labañou".

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Recuerdan que el desarrollo urbanístico que defienden permitiría "transformar este ámbito y dotarlo de 350 plazas de aparcamiento público para dar servicio al entorno, a las que se sumarán unas 450 vinculadas a las nuevas viviendas". El proyecto contempla además la construcción de alrededor de 400 viviendas y unos 20.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes de acceso público.