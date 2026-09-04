Una rama de un árbol cae hacia las terrazas de la plaza de España de A Coruña

Susto en la plaza de España de A Coruña. La rama de uno de los árboles de gran porte de la zona cedió y se precipitó en parte sobre la vía pública. Lo hizo hacia las terrazas de la Pulpeira de Melide. Eran cerca de las diez y media de la noche cuando se recibió el aviso.

Hasta el lugar acudieron la Policía Local y los Bomberos de A Coruña, que retiraron la rama. Aunque suele ser una zona muy concurrida, la noche no registraba tanto movimiento como otros días y no hubo que trasladar a ninguna persona herida.