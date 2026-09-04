La reforma de los campos de Visma ya está homologada por la FIFA

El Concello de A Coruña ha completado, a falta de pequeños remates, la renovación integral de los dos campos municipales de fútbol de San Pedro de Visma. La actuación, ejecutada durante el verano para reducir el impacto en entrenamientos y competiciones, supuso una inversión de más de 500.000 euros y permitió renovar casi 15.000 metros cuadrados de superficie de juego con césped artificial de última generación. Los nuevos terrenos ya superaron la certificación FIFA Quality Pro, el máximo estándar internacional para este tipo de campos.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó este jueves las instalaciones acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, y destacó que la intervención busca mejorar la seguridad, prevenir lesiones y reforzar la calidad de la práctica deportiva en unas instalaciones con una elevada actividad durante todo el año. La ciudad que cuenta con más de 9.000 licencias federativas de este deporte.

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Encuentro con Montañeros y el Silva

La visita coincidió con el inicio de la temporada futbolística y con un encuentro con jugadores, cuerpos técnicos y representantes del Montañeros CF y del Silva SD, que competirán esta campaña en Tercera RFEF. La renovación de Visma forma parte del plan municipal para modernizar las instalaciones deportivas, que en el último año y medio también incluyó mejoras en la Cidade Deportiva da Torre-Arsenio Iglesias y en el campo de la Leyma. Los trabajos en Visma fueron ejecutados por Mondo Ibérica.