Tercera jornada de desvíos en Alvedro por la niebla
La escasa visibilidad por la niebla ha obligado a desviar a Santiago tres vuelos previstos para la mañana de este viernes
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La escasa visibilidad provocada por la niebla vuelve a complicar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Alvedro. Tras dos días consecutivos de desvíos, este viernes se suma una nueva mañana de afecciones operativas en el aeródromo coruñés. Los aviones procedentes de Madrid y Barcelona que tenían previsto aterrizar a primera hora de la mañana en Alvedro han tenido que ser desviados al aeropuerto de Santiago de Compostela al no poder tomar tierra. Las conexiones afectadas son el enlace Barcelona – A Coruña de Vueling, con llegada prevista a las 08.35 horas; el vuelo Madrid – A Coruña de Iberia, que tenía previsto aterrizar a las 08.40h; y la conexión Madrid – A Coruña de Air Europa, con llegada prevista a las 08.30 horas.
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