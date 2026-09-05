Desde A Coruña ata Brasil: a viaxe trasatlántica da cultura galega de mans de Xacarandaina
O grupo de música e baile viaxa polo Brasil ata o 11 de setembro para participar nos festivais internacionais de folclore de Imigrante e Nova Prata e no Campionato Mundial FIDAF, co obxectivo de promover o patrimonio cultural galego
A identidade e tradición galegas seguen traspasando fronteiras e acumulando recoñecementos no estranxeiro. Agora, o patrimonio cultural galego cruza o Atlántico de mans do grupo de música e baile Xacarandaina da Coruña, que está a viaxar ata o 11 de setembro a Brasil para ensinar o folclore de Galicia en América. Dentro da organización escolléronse 29 persoas para representar ao grupo e a Galicia no II Festival Internacional de Folclore de Imigrante e no Campionato Mundial FIDAF Brasil 2026, que se celebra estes días no marco da 22ª edición do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata.
Tras 48 anos de espectáculos, investigación, docencia e recuperación do patrimonio galego (máis de 500 bailes tradicionais recuperados), Xacarandaina viaxa por primeira vez ao continente americano e conta co apoio do Concello e Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia. "Levamos case 50 anos de moito traballo con ilusión de defender e promover a nosa cultura, sobre todo sendo fieis ao poñer en escena os pequenos e grandes tesouros que fomos descubrindo", subliña o director do grupo e encargado de liderar a viaxe, Quique Peón.
A participación do grupo no país lusófono nace porque a organización dos festivais seleccionáronos despois de descubrilos hai tres anos no Festival Internacional de Zamora. Na maleta, Xacarandaina leva un abano amplo de bailes, música e vestiarios que engloba diferentes épocas entre o século XVII e finais do século XX. Un dos elementos que amosarán será a muiñeira ribeirana, considerado un dos bailes de divertimento máis antigos de Europa, xunto con mazurcas, xotas, muiñeiras, maneos e danzas de lugares como O Couto, Liñares, Villar, Lavadores, Anxeriz e As Nogais.
"Galicia de verdade"
No campionato, o grupo tivo que afrontar o reto de condensar o folclore galego en oito minutos cada un dos cinco días de competición e ensinar en cada xornada actuacións distintas. "Temos un repertorio moi ben escollido e quen vaia a velo os cinco días, pode ver Galicia de verdade", sentencia o director. "Sempre é unha alegría poder expandir a nosa cultura, sobre todo nun lugar no que tal vez non coñezan o lazo de unión tan grande que hai entre Galicia e Brasil", comenta Peón. Segundo o director, o interesante tamén é ver como o público de distintos países é capaz de emocionarse co folclore galego, ademais das relacións humanas que se crean e o intercambio cultural que se fai co resto de países, que enriquece moito.
O xurado internacional xulga no campionato a calidade técnica, mais segundo Peón é moi difícil competir entre identidades. "O folclore é unha esencia única e indiscutible. É a parte máis íntima da cultura dun pobo e non necesita un concepto para representarse, pois sae tan natural que chega ao corazón sen máis", detalla o director de Xacarandaina. Para el, en Galicia está un dos mellores folclores do mundo no que se bebe de diferentes culturas pola súa situación xeográfica e forma unha identidade que gusta e que ten unha emoción determinada.
En Nova Prata, o grupo, ademais de participar no recoñecido festival internacional e no campionato, tamén ten a posibilidade de ensinar o patrimonio cultural galego a través de actuacións nas rúas e nos teatros, encontros con alumnos e actividades socieducativas. "É moi interesante porque crea público e os nenos poden coñecer diferentes culturas", explica Peón, que recoñece que adoitan ser chamados para festivais, mais non poden acudir sempre.
"Esperamos remexer as almas"
Segundo o director, Xacarandaina goza a día de hoxe con boa saúde e con moitas actividades e máis de 150 festivais nacionais e internacionais dende a súa fundación en 1978. "Sempre intentamos conseguir a excelencia escénica e de vestiario. Xacarandaina é unha cousa bastante grande", admite.
Un dos seus últimos traballos foi o espectáculo Da terra no que abordaron o Camiño inglés. Nun futuro, o grupo xa ten pensadas iniciativas como o espectáculo 7 portas (en referencia ás entradas da antiga muralla de Santiago de Compostela) por motivo do ano Xacobeo 2027, ademais de que en 2028 terán un ano cargado de traballo para celebrar o seu 50 aniversario. "Faremos moito e esperamos remexer as almas", confesa Peón.
- Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
- El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
- El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: 'Una de las mejores ensaladillas
- Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: 'Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP