La burbuja de los cachés musicales sacude A Coruña: competencia, sobreoferta y dinero público

El verano de 2026, cargado de festivales —muchos subvencionados—, algunas cancelaciones y actuaciones gratuitas deja abierto un análisis sobre el mercado de la música en directo que pone el foco en un asunto: los cachés. Y esas cantidades se han disparado en los últimos años, especialmente entre los artistas más demandados. Promotores y profesionales del sector hablan de una competencia creciente por un número limitado de fechas, alimentada por la proliferación de festivales y conciertos y por la capacidad de inversión de las administraciones públicas. El Concello de A Coruña invirtió 1,2 millones de euros en la contratación de grupos y artistas para las fiestas de María Pita y el Festival Noroeste Estrella Galicia. Solo el concierto de Bomba Estéreo, en la playa de Riazor, costó 193.600 euros. En ese mismo escenario se subió Patti Smith en 2019 y entonces se pagó 142.134 euros. Pero esto no solo sucede en A Coruña. En Vigo se pagaron 705.000 euros por Chayanne y en Ferrol 127.655 euros por Vanesa Martín.

"Ahora mismo existe una competencia enorme en el mundo de la música. Eso provoca muchas veces un choque entre ofertas y, al final, lógicamente, el mánager o el booker del artista se decanta por la oferta mayor", analiza el director de Masgalicia, Héctor César, que reconoce que "hay una especie de burbuja, pero no solo en los cachés, sino en la música en general porque también en la producción se están disparando los costes".

Como responsable de comunicación de festivales, giras y conciertos, Bea Camiña, de Produtriz Agency, percibe que "los precios de los artistas más demandados han crecido de una manera difícil de asumir para muchos proyectos". El comunicador musical Noel Miguélez está de acuerdo: "Conseguir un artista en el foco a un precio razonable es imposible".

Competencia y sobreoferta

Pero, ¿qué alimenta esta carrera al alza de los cachés? Héctor César apunta que "se ha disparado el número de eventos musicales en toda España". "Hoy parece que si en un pueblo, una localidad o una ciudad no hay un concierto, no hay fiesta. Eso significa competencia, y la competencia lleva a que los precios se disparen. Y efectivamente está sucediendo", expone.

A esa proliferación de eventos se suma la estrategia de los propios artistas, que en muchos casos optan por limitar el número de fechas de sus giras y venderlas al mejor postor. "Ahí aparecen muchas veces situaciones en las que hay que pagar más de lo que se pagaría por un concierto normal", señala el director de Masgalicia.

Miguélez considera que en A Coruña se ha generado una competencia interna entre los propios eventos. "El Concello se crea su propia competencia. Hay muchos eventos privados y una sobreoferta de conciertos", sostiene. A su juicio, quienes organizan o reciben apoyo para promover citas privadas tampoco tienen interés en competir con conciertos públicos y gratuitos de perfiles similares. "Creo que está muy bien tener mucha oferta, pero estamos en demasiada oferta. Está desorbitada", afirma. Pese a ello, reconoce que, por ahora, "hay público para todos y sitúa a A Coruña como "la ciudad más importante culturalmente, a nivel de eventos, de todo el noroeste peninsular".

Público en el Recorda Fest / LOC

Más que de sobreoferta, Camiña habla "de saturación y concentración". "No creo que sobren conciertos, pero sí hay muchísimos eventos concentrados en los meses de verano y demasiados carteles intentando contratar a los mismos artistas. Un gran nombre genera titulares, conversación y una respuesta inmediata del público. Se convierte en la forma más rápida de dar visibilidad a un evento, de vender entradas, pero esa carrera también eleva los precios y hace que las programaciones se parezcan cada vez más. La repercusión mediática es importante, pero no debería confundirse con el valor cultural de un cartel", reflexiona.

La responsable de Produtriz Agency explica, además, que "programar un gran concierto tampoco consiste únicamente en poder pagar un caché" sino que "hay que encajar agendas, recorridos de gira, exclusividades, necesidades técnicas, aforos y muchas otras condiciones". "En los conciertos de acceso gratuito, además, algunos artistas pueden pedir más o directamente rechazarlos porque esa actuación condiciona después la venta de entradas en la misma zona", cuenta.

Dinero de las administraciones

A todo ello se suma un factor clave: el dinero público. "Las oficinas de contratación conocen perfectamente el mercado español (¡y sobre todo el gallego!) y saben que existe inversión pública", comenta Bea Camiña, que señala que "los contratos de las administraciones son públicos y las cantidades pagadas anteriormente terminan sirviendo como referencia".

Noel Miguélez asegura que las grandes promotoras y las oficinas de contratación "saben perfectamente que aquí hay dinero público" y que esa capacidad de gasto acaba influyendo en el mercado. "Un mismo artista no tiene el mismo caché aquí que en Inglaterra", dice. En su opinión, la competencia entre ciudades por atraer festivales y grandes nombres, muchas veces mediante subvenciones a eventos privados, está llevando al sector a "un punto de inflexión", especialmente para los festivales medianos y pequeños, que "se quedan sin acceso a un cabeza de cartel que mueva aforos normalitos".

Cree que, en ese caso, el Noroeste "lo hace bien" porque "es mejor tener un festival diverso con muchos conciertos y que abarque muchas cosas, como que sea paritario y haya escena gallega". "Es un ejemplo en valores muy importantes y debería mantenerse", añade.

Concierto de Luz Casal en María Pita / Casteleiro

Camiña también defiende la idea de que "el dinero público tiene sentido cuando permite mezclar diferentes escenas y generaciones, apoyar a artistas locales, descubrir nuevas propuestas y crear públicos", no solo para competir por el nombre más mediático.

Héctor César añade que "siempre ha ocurrido que los conciertos públicos —es una especie de norma no escrita— son más caros que los conciertos privados. En un concierto privado tienes un aforo muy limitado, mientras que en un concierto abierto en una plaza pueden entrar 15.000, 20.000 o 30.000 personas, y eso lleva al artista a pedir un caché mayor".

¿Las salas están en peligro?

La pregunta es si todo este panorama afecta a las salas de música de la ciudad y a los pequeños promotores. Camiña opina que les deja en una posición "muy complicada". "No pueden competir con determinados presupuestos y, si asumen un caché elevado, tienen que repercutirlo en las entradas manteniendo todo el riesgo de la venta. También deben convivir con conciertos gratuitos o muy subvencionados y con las exclusividades territoriales que pueden impedirles contratar a un artista durante meses", manifiesta.

Miguélez también es de los que piensan que "nos vamos a cargar todo lo pequeño, salas, eventos underground o modestos". "Se está notando mucho que la biodiversidad cultural está temblando un poquito", lamenta.

César, en cambio, entiende que "no debería afectarles tanto". "Por un lado, efectivamente, podría verse como una afección al funcionamiento o a los costes que una sala pueda tener que asumir en un momento determinado. Pero, por otro, esos conciertos gratuitos también crean un montón de nuevos fans que, si no hubiesen visto a esos artistas de manera gratuita, quizá después no irían a una sala a verlos pagando una entrada", cuenta el director de Masgalicia, para quien es "perfectamente compatible si existe una medida justa y equilibrada entre el número de eventos públicos y gratuitos y el número de eventos privados y de pago que hay en una ciudad".

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Señala que A Coruña "tiene una programación muy estable durante todo el año", aunque se refuerza "un poco más en verano", que es cuando las salas detienen su actividad.