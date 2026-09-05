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Otra cita de las cigarreras en la plaza de A Palloza de A Coruña

Colocaron flores en el monumento a Amparo, como cada septiembre

Homenaje de las cigarreras

Homenaje de las cigarreras / Casteleiro

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RAC

A Coruña

Como cada septiembre, las cigarreras acudieron a su tradicional homenaje en la plaza de A Palloza, donde colocaron flores sobre el monumento dedicado a Amparo, protagonista de la novela La Tribuna.

CIGARRERAS PLAZA PALLOZA

Ofrenda floral / Casteleiro

La Fábrica de Tabacos cerró en 2002 y desde entonces se repite esta quedada con ofrenda floral. Esta jornada soleada, en la que también participaron nuevas generaciones, estuvo cargada de reencuentros, conversaciones y abrazos.

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