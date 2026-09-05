El Concello de A Coruña sigue adelante con el plan para rediseñar la zona de la Torre y reducir los pisos en su entorno sin esperar al informe de la Unesco

Aunque la Torre de Hércules fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2009, hace 17 años, el faro y su torre sigue sin tener un plan especial que reordene el urbanismo y limite las posibilidades de construir en su entorno. El Concello de A Coruña sacó a concurso en 2022 un contrato de asistencia para crear el texto, y en 2024 la Xunta dio luz verde, aunque con cambios, a una versión que eliminaba los varios edificios que se podrían levantar en el Agra de San Amaro,un proyecto enterrado por la declaración de 2009. A partir de la resolución autonómica, la tramitación quedó paralizada a la espera de un dictamen del Icomos, una entidad que presta asistencia a la Unesco en puntos declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero el organismo, que en 2022 reclamó una solución a la ruina de la antigua cárcel provincial próxima a la Torre, no ha emitido ningún informe, y Ayuntamiento y Estado han decidido continuar los trámites.

De acuerdo con fuentes municipales, el Icomos "no contestó ni envió informe". Un portavoz del organismo, consultado por este diario a principios de año, afirmó que la evaluación técnica estaba "pendiente" y que "la Unesco está en contacto con las autoridades españolas y transmitirá la información en cuanto esté disponible". La versión municipal señala que el Ministerio de Cultura indicó al Ayuntamiento que siguiera avanzando con la tramitación. Esta se ha puesto en marcha "pero todavía no está cerrada".

Reducción de los pisos a una cuarta parte

El proyecto municipal que trascendió contemplaba rebajar la edificabilidad, es decir, los metros cuadrados que se pueden construir contando todas las alturas, a menos de una cuarta parte: de los 37.000 que se prevén en el ordenamiento vigente a unos 8.700. Aunque los edificios de San Amaro se eliminan, sí que se prevé construir un edificio de bajo y tres alturas en la cantera de Durmideiras. También trasladar el aparcamiento y el frontón a la zona donde estaba la chatarrería, próxima a la avenida de Navarra.

También se permitiría a los dueños de los terrenos construir un bloque residencial de bajo y cinco alturas entre las calles Lagoas y Faro de Fisterra, detrás del centro de formación Ánxel Casal. La Consellería de Medio Ambiente, que dio el visto bueno, cree que el rediseño eliminaría "buena parte de los impactos paisajísticos y zona degradadas del ámbito". Las medidas de protección y corrección previstas en el texto municipal se consideran "completas, acordes y adecuadas" con las Directrices de Paisaxe de Galicia, y la Xunta cree que no se producirían efectos significativos sobre el patrimonio natural, sino que la nueva ordenación permitiría recuperar el trazado y naturalizar las márgenes del riachuelo que desemboca en la playa de As Lapas.

La prohibición de construir causó gastos millonarios al Concello. Propietarios de terrenos llegaron a acuerdos en la década de 1990 con el Concello para ceder suelo para construir el paseo marítimo a cambio de edificabilidad en el Agra de San Amaro, y firmaron convenios, en 1993 y 2006, que el Concello incumplió. Después de que la Torre fuese declarada Patrimonio de la Humanidad y la Xunta prohibiese construir en todos sus alrededores para preservar las vistas, el Ayuntamiento, que aún no ha reordenado el planeamiento, tuvo que abonar compensaciones: en enero de 2024, según publicó este diario, la suma superaba los dos millones en indemnizaciones e intereses por las demoras en aprobar el plan especial.