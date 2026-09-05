El curso arranca, pero los problemas siguen en algunos colegios de A Coruña: "Empezamos con libros nuevos y cole viejo"

"Empezamos con libros nuevos y cole viejo". La frase de Cristina Novoa, una de las representantes del ANPA del CEIP de Prácticas, resume el sentir de muchas familias que preparan la vuelta a las aulas de sus pequeños. Hay centros educativos en los que se hicieron mejoras y reparaciones durante el verano, otros en los que aún hay andamios y también algunos que siguen a la espera de recibir atención de las administraciones y resolver sus deficiencias. El Prácticas fue, de hecho, uno de los colegios que el curso pasado --y otros anteriores-- se movilizó para alzar la voz y denunciar los graves problemas que, según señalan, arrastra el centro escolar: humedades, ventanas deficientes, daños en el mobiliario, problemas en la instalación eléctrica, suelos hundidos o baños atascados.

Novoa asegura "nada se hizo durante este verano", salvo que "pintaron una plaza de aparcamiento de movilidad reducida". "Nos prometieron noticias para 2026, pero quedan cuatro meses y no hay nada", señala. Pidieron una intervención urgente tanto al Concello como a la Universidade da Coruña, a la que pertenece el centro, y a la Xunta, pero solo encontraron silencio. "Nos dan largas por todos lados", añade.

Este miércoles 9 de septiembre empieza el curso, pero siguen "las humedades, el hundimiento del suelo y la falta de aislamiento térmico". "Es totalmente insalubre", lamenta Novoa, que recuerda que el local que tiene el Anpa, junto al gimnasio, está "en una de las partes más afectadas". "No podemos tener allí materiales porque se descomponen", alerta.

Con este panorama, todo apunta a que las protestas continuarán en el nuevo curso. Otro de los colegios que salió a manifestarse fue el Wenceslao Fernández Flórez, donde todavía esperan por sus mejoras. Hicieron varias concentraciones con paraguas y chubasqueros para denunciar humedades, ventanas en mal estado, grietas y hundimientos en la acera.

"A finales del curso pasado se anunció a bombo y platillo el plan de la Xunta. Pero si no se ejecuta, da igual el nombre que le pongan", manifiesta Lidia Paz Lamela, presidenta de la Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos de A Coruña, que celebra que se hayan hecho algunas intervenciones durante el verano, pero reconoce que "nunca son suficientes".

Los cambios de cubierta en el Menéndez Pidal y en el Sal Lence todavía no están terminados. "Y otras muchas obras ni siquiera han empezado", indica.

Desde el ANPA del Cidade Vella detallan que "han cambiado la cubierta del patio pequeño, que estaba muy deteriorada y hacía mucha falta, y han pintado las estructuras metálicas donde se sientan los niños, que estaban todas oxidadas". Sin embargo, "el problema más grande", que sigue sin solución, "es la línea de vida que se necesita para hacer el mantenimiento regular de las cubiertas y bajantes". "Si eso no se arregla, con las lluvias que tenemos en esta ciudad, va a acabar volviendo la humedad", explican las familias, que avisan de que estos días "ha aparecido aguas en los pasillo" pero les prometen que lo solucionarán "antes de que arranque el curso".

Más profesorado y especialistas

Lidia Paz pone también el foco en otra reivindicación, la necesidad de más profesorado. Sabe, no obstante, que es difícil hacer comparaciones de un año a otro porque "no hay un catálogo oficial que se publique completo todos los cursos para hacer una comparativa real". Además, hay que tener en cuenta que muchas veces se hacen modificaciones a lo largo del curso.

De todos modos, la presidenta de la Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos de A Coruña asegura que "hay mucho alumnado con necesidades" así que nunca hay personal suficiente. "Lo mínimo es que en todos los centros haya personal de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, orientador y cuidador. Y luego especialistas y tutores. Pero algunos tienen que compartir", concluye.