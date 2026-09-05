El Fanzine Fest volverá a convertir A Coruña en capital de la música electrónica

A Coruña volverá a ser este mes de diciembre referencia de la música electrónica y de la creación contemporánea en Galicia con la duodécima edición del Fanzine Fest. Será entre los días 2 y 7 de diciembre con una programación que reunirá artistas nacionales e internacionales vinculados a diferentes corrientes de la música electrónica, todo ello sin perder su apuesta por la innovación cultural, la experimentación artística y la conexión entre música, territorio y ciudad.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó este viernes en la presentación del evento, en la que destacó que, a lo largo de sus doce ediciones, el festival "consolidouse como unha referencia da cultura electrónica en Galicia e como unha plataforma de creación con proxección internacional". La programación contará con artistas de primeiro nivel Adriana López, James Ruskin, Ceephax Acid Crew, Mell G, Anika Kunst, Iñigo Kennedy, Sunil Sharpe, Rachael, Ungar e Roi, entre otros nombres destacados del panorama nacional e internacional. El festival también mantendrá una atención especial a la escena local y gallega, una de sus señas de identidad.

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Como en anteriores ediciones, la programación se repartirá por distintos escenarios de la ciudad, como el Planetario, la Domus, el Ágora, el Teatro Colón, la Fundación Luís Seoane y la Sala O Túnel, aunando cultura, arquitectura y creación contemporánea. "Esa capacidade para dialogar coa cidade e activar equipamentos culturais diversos é unha das grandes fortalezas do proxecto", destacó Castro.