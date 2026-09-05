Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este sábado 5 de septiembre

Recorda Fest cierra con Hombres G y Taburete

Actúan con Marlon, Galician Army, Hey Kid, Hydn e Inazio. Habrá sesión especial de modo perreo y bonus de Álvaro de Luna.

Horario: de 15.38 horas hasta la madrugada.

Lugar: muelle de Batería,

Día grande del Flores Rock desde el mediodía

Entre los grupos están Dakidarría, True Mountains, Narco, Angelus Apatrida, The Lizards, Collón de Lola y Moonshine Wagon.

Horario: de las 13.15 horas a la madrugada.

Lugar: Barrio de las Flores

Música y fiesta en San Vicente de Elviña

Carla Mosquera leerá el pregón. Habrá pulpada, hinchables y conciertos de músicos como Talismán o José Ciller y Cristina.

Horario: de las 12.00 horas hasta la noche.

Lugar: San Vicente de Elviña

Recreación histórica romana en Ave Crunia

Royal Green Jackets y Gallaecia Viva mostrarán el mundo militar y civil romano, con actividades como rondas de legionarios.

Horario: 11.30 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas.

Lugar: Inmediaciones de la Torre de Hércules

Ruta teatralizada y obra de Noite Bohemia

El grupo recorrerá la historia de la Torre a las 17.00 horas y a las 21.00 horas representará Edipo Rey. Parte de Ave Crunia.

Horario: 17.00 y 21.00 horas.

Lugar: Inmediaciones de la Torre de Hércules

Carnaval de verano con temática de EGB

Habrá una caminata solidaria, una sesión vermú, una churrascada, un concurso de disfraces y una sesión de tardeo.

Horario: 12.00 a 21.00 horas.

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Lugar: Plaza Elíptica de Os Rosales