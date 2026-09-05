Itziar Sobrino, investigadora de la UDC que ha logrado una prestigiosa ayuda europea: "Esta beca supone reforzar la proyección internacional en investigación de la Universidade"

¿Por qué deciden centrar el proyecto en el ámbito de la gestión de residuos y en la eficiencia energética de los edificios?

Mi ámbito de especialización y una de mis principales líneas de investigación es el Derecho ambiental, así que tenía sentido que el proyecto se situase dentro de este campo. La gestión de residuos y la eficiencia energética de los edificios son, además, dos ámbitos especialmente relevantes en las políticas ambientales de la Unión Europea y en los que las administraciones territoriales tienen un papel importante en la aplicación de la normativa.

Al principio del proyecto combinarán el análisis jurídico y el trabajo empírico de España, Italia e Irlanda. ¿Por qué se centra en estos tres países?

Porque ofrecen contextos jurídicos e institucionales distintos y eso permite observar un mismo problema desde realidades diferentes. La comparación es importante para saber si determinadas dificultades en la aplicación de las normas responden a características propias de un país o si se repiten también en otros sistemas. En una fase posterior está previsto contrastar los resultados con Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Suecia y Grecia. La idea es ampliar la perspectiva y comprobar si los resultados obtenidos inicialmente también se observan en otros contextos europeos.

Se marcan como objetivo identificar los factores normativos, institucionales y organizativos que influyen en la aplicación de estas normas.

Entre aprobar una norma y conseguir que se aplique de forma efectiva puede haber una distancia importante. Me interesa entender mejor qué ocurre en ese proceso y por qué algunas obligaciones encuentran más dificultades que otras cuando tienen que trasladarse a la práctica administrativa. En materia ambiental esto es bastante relevante porque muchos objetivos europeos dependen después de su aplicación por distintas administraciones.

¿Con qué herramientas van a trabajar?

Vamos a combinar el análisis jurídico con el estudio de cómo estas normas se aplican en la práctica en distintos países y administraciones. Esto nos permitirá no quedarnos solo con lo que establece la normativa sobre el papel, sino comprobar también qué ocurre cuando tiene que ponerse en marcha. La idea es generar conocimiento que ayude a entender mejor dónde aparecen los problemas y cómo puede mejorarse la aplicación de las políticas ambientales europeas.

¿Qué implica para la UDC obtener la beca ERC Starting Grants?

Esta beca supone incorporar a la UDC un proyecto financiado por uno de los programas europeos de investigación más prestigiosos y competitivos. La ayuda permite desarrollar durante varios años una línea de investigación propia, crear un equipo y ampliar la colaboración con investigadores e instituciones de otros países. Considero que para la universidad supone también atraer financiación europea y reforzar su proyección internacional en investigación.

Actualmente también lidera el proyecto LEGISWASTE. ¿En qué consiste?

Noticias relacionadas

LEGISWASTE está centrado en la aplicación de la normativa de residuos en el ámbito local español. El proyecto analiza cómo están respondiendo los municipios a las nuevas obligaciones, también trabaja en herramientas que permitan evaluar esa aplicación de forma más sistemática. Es un proyecto más específico que ENACT, pero ambos comparten el interés por comprender qué ocurre cuando las normas tienen que trasladarse a la práctica.