Una plataforma digital permitirá reservar espacios y actividades de las escuelas deportivas municipales

Las escuelas deportivas municipales contarán este curso con una plataforma digital que facilitará la reserva de espacios y actividades. El Concello ha reforzado las herramientas digitales para mejorar el sistema de matrícula y renovación, el control de la asistencia, así como el seguimiento de la ocupación y las listas de espera.

El nuevo sistema permitirá conocer el funcionamiento de las diferentes actividades y facilitará la toma de decisiones sobre la programación al identificar las disciplinas con mayor demanda o en las que será necesario introducir modificaciones.

Nuevas actividades

La nueva etapa de las escuelas deportivas municipales también contempla la puesta en marcha de actividades piloto y jornadas de puertas abiertas con el objetivo de probar nuevas propuestas deportivas y conocer su aceptación antes de incorporarlas a la programación municipal.

Entre la oferta presentada por la adjudicataria, destacan actividades relacionadas con deportes urbanos y acuáticos, iniciativas destinadas a las familias y programas específicos para mayores y personas con discapacidad.

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El Concello reforzará además la evaluación de la calidad del servicio con encuestas de satisfacción, indicadores de ocupación y asistencias, informes periódicos y herramientas digitales de seguimiento.