Así será la renovación del convento de San Francisco de A Coruña: mejoras en accesibilidad, limpieza de fachada y paneles interpretativos en el yacimiento arqueológico

El convento de San Francisco de A Coruña, una de las joyas patrimoniales del núcleo histórico de la ciudad, se someterá a una reforma para mejorar la accesibilidad, renovar su fachada y cierre perimetral y mejorar los paneles interpretativos de su yacimiento arqueológico para recuperar las condiciones del recinto con el objetivo de poder programar visitas. El Concello, que ya ha adjudicado la actuación, recuerda que la edificación fue inicialmente construida extramuros, fuera de la antigua fortificación, pero fue incluida en el sistema defensivo tras el refuerzo militar de la ciudad emprendido por Felipe II. “A Coruña es una ciudad llena de historia y ahí el Concello tiene una responsabilidad con el patrimonio, que es un recuerdo de nuestro origen”, comenta el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín.

El proyecto pretende facilitar las visitas al yacimiento arqueológico, tanto de forma individual como en grupo, al mismo tiempo que se compatibilizan los criterios de protección y conservación. La actuación incluye la mejora de las condiciones de compresión e interpretación de los restos arqueológicos para los visitantes.

El proyecto de reforma

La reforma incluirá la prolongación del pavimento de losas de piedra entre el zócalo del edificio y la posición del nuevo cierre del yacimiento, la limpieza y acondicionamiento de las fachadas de la Iglesia de la Orden Tercera y la medianera del museo militar que limita con el yacimiento y las piedras que todavía se conservan de la nave central de la iglesia del antiguo convento, así como la coronación del muro que une el torreón de la iglesia de Orden Tercera y el museo militar.

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Está previsto además sustituir las rejas de las ventanas de la medianera del museo militar por paneles metálicos y arreglar la fachada para pintarla de forma uniforme y mejorar las estructuras de piedra que se encuentran enroscadas, además de otros arreglos de recuperación de elementos arquitectónicos del entorno. El Concello explica que todas las intervenciones seguirán el criterio establecido para los elementos patrimoniales: reversibilidad, mínima intervención, mínima interferencia con los restos arqueológicos y bajo impacto sobre el paisaje.