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Sufre quemaduras en una mano al incendiarse una cocina en Visma

El fuego ya estaba apagado cuando llegaron los bomberos, que solo tuvieron que ventilar la vivienda

Tres bomberos durante una intervención en la provincia de A Coruña.

Tres bomberos durante una intervención en la provincia de A Coruña. / LOC

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RAC

Una persona tuvo que ser trasladada al Hospital de A Coruña tras sufrir quemaduras en una mano en un incendio declarado este viernes en la cocina de una vivienda de Visma.

Los Bomberos de A Coruña recibieron un aviso a las 12.40 horas que alertaba del fuego en la cocina de una vivienda situada en la carretera de Visma a Mazaido.

A la llegada de los efectivos, el incendio ya estaba apagado, por lo que solo tuvieron que ventilar la vivienda.

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Para la intervención, en la que también colaboró la Policía Local, se desplazó una dotación con tres vehículos y ocho bomberos.

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