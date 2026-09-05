Sufre quemaduras en una mano al incendiarse una cocina en Visma

Una persona tuvo que ser trasladada al Hospital de A Coruña tras sufrir quemaduras en una mano en un incendio declarado este viernes en la cocina de una vivienda de Visma.

Los Bomberos de A Coruña recibieron un aviso a las 12.40 horas que alertaba del fuego en la cocina de una vivienda situada en la carretera de Visma a Mazaido.

A la llegada de los efectivos, el incendio ya estaba apagado, por lo que solo tuvieron que ventilar la vivienda.

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Para la intervención, en la que también colaboró la Policía Local, se desplazó una dotación con tres vehículos y ocho bomberos.