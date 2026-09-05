Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es la nueva imagen de los CantonesHasta 650 euros por alquilar una habitación en A CoruñaDeportivo - Villareal: la previaDulces artesanales desde O Quinto PinoNueva etapa industrial en Galicia: SAIC y Navantia disparan la demanda de técnicosEl curso arranca con problemas en colegios de A Coruña
instagramlinkedin

Previsión del tiempo en A Coruña

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Este domingo se esperan cielos con alternancia de nubes y claros durante las horas centrales, con aumento de la nubosidad hacia el final del día. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos y se quedarán en los 19, mientras que las máximas descenderán hasta los 242.

Lunes 7

Durante la mañana, predominarán la nubes con posibilidad de precipitaciones para dar paso a intervalos de nubes y claros por la tarde. Los termómetros se quedarán entre los 19º y los 24º de temperatura.

Martes 8

El paso de un frente dejará cielos cubiertos y precipitaciones, con descenso de temperaturas mínimas. Los termómetros oscilarán entre los 17º de mínima y los 25º de máxima.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Miércoles 9

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 17º y 24º.

Jueves 10

Regresará la nubosidad y los termómetros se moverán entre los 16º de mínima y los 24º de máxima.

Viernes 11

Los cielos estarán mayormente nublados, aunque podría abrirse algún claro a lo largo de la jornada. Los valores térmicos oscilarán entre los 20º y los 25º.

Sábado 12

Se esperan nubes y claros y temperaturas que irán de los 17º de mínima a los 23º de máxima.

Domingo 13

Predominarán los cielos soleados durante la mañana, aunque por la tarde se incrementarán las nubes. Las temperaturas se moverán entre los 16º y los 22º.

Lunes 14

Los cielos estarán soleados, especialmente por la tarde, tras el paso de alguna nube alta durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17º y los 21º.

Martes 15

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14º y 21º.

Miércoles 16

Predominarán los cielos nubosos y los termómetros marcarán mínimas de 17º y máximas de 20º.

Jueves 17

Se esperan nubes y claros durante toda la jornada, con temperaturas de entre 16º y 20º.

Noticias relacionadas

Viernes 18

Amanecerá con cielos soleados y se irá incrementando la nubosidad con el avance de la jornada. Los termómetros oscilarán entre los 15º y los 22º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. El restaurante de A Coruña que conquista la calle Galera con 400 pinchos al día: 'Mi padre no pensó que fuéramos a tener tanto éxito
  3. El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto
  4. La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
  5. El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
  6. Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
  7. El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: 'Una de las mejores ensaladillas
  8. Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: 'Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

La burbuja de los cachés musicales sacude A Coruña: competencia, sobreoferta y dinero público

La burbuja de los cachés musicales sacude A Coruña: competencia, sobreoferta y dinero público

Itziar Sobrino, investigadora de la UDC que ha logrado una prestigiosa ayuda europea: "Esta beca supone reforzar la proyección internacional en investigación de la Universidade"

Una plataforma digital permitirá reservar espacios y actividades de las escuelas deportivas municipales

Una plataforma digital permitirá reservar espacios y actividades de las escuelas deportivas municipales

Sufre quemaduras en una mano al incendiarse una cocina en Visma

Sufre quemaduras en una mano al incendiarse una cocina en Visma

Así será la renovación del convento de San Francisco de A Coruña: mejoras en accesibilidad, limpieza de fachada y paneles interpretativos en el yacimiento arqueológico

Así será la renovación del convento de San Francisco de A Coruña: mejoras en accesibilidad, limpieza de fachada y paneles interpretativos en el yacimiento arqueológico

Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este sábado 5 de septiembre

Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este sábado 5 de septiembre

El tiempo en A Coruña: temperaturas en aumento

El tiempo en A Coruña: temperaturas en aumento
Tracking Pixel Contents