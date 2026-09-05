Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Este domingo se esperan cielos con alternancia de nubes y claros durante las horas centrales, con aumento de la nubosidad hacia el final del día. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos y se quedarán en los 19, mientras que las máximas descenderán hasta los 242.

Lunes 7

Durante la mañana, predominarán la nubes con posibilidad de precipitaciones para dar paso a intervalos de nubes y claros por la tarde. Los termómetros se quedarán entre los 19º y los 24º de temperatura.

Martes 8

El paso de un frente dejará cielos cubiertos y precipitaciones, con descenso de temperaturas mínimas. Los termómetros oscilarán entre los 17º de mínima y los 25º de máxima.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Miércoles 9

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 17º y 24º.

Jueves 10

Regresará la nubosidad y los termómetros se moverán entre los 16º de mínima y los 24º de máxima.

Viernes 11

Los cielos estarán mayormente nublados, aunque podría abrirse algún claro a lo largo de la jornada. Los valores térmicos oscilarán entre los 20º y los 25º.

Sábado 12

Se esperan nubes y claros y temperaturas que irán de los 17º de mínima a los 23º de máxima.

Domingo 13

Predominarán los cielos soleados durante la mañana, aunque por la tarde se incrementarán las nubes. Las temperaturas se moverán entre los 16º y los 22º.

Lunes 14

Los cielos estarán soleados, especialmente por la tarde, tras el paso de alguna nube alta durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17º y los 21º.

Martes 15

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14º y 21º.

Miércoles 16

Predominarán los cielos nubosos y los termómetros marcarán mínimas de 17º y máximas de 20º.

Jueves 17

Se esperan nubes y claros durante toda la jornada, con temperaturas de entre 16º y 20º.

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Viernes 18

Amanecerá con cielos soleados y se irá incrementando la nubosidad con el avance de la jornada. Los termómetros oscilarán entre los 15º y los 22º.