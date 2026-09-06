El BNG de A Coruña pregunta por el programa municipal para paliar la soledad no deseada
Solicitan datos sobre las personas afectadas y las medidas adoptadas por el Concello
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El BNG de A Coruña pone el foco en el programa municipal de atención e inclusión social a las personas que padecen soledad no deseada.
El concejal nacionalista David Soto ha registrado una pregunta por escrito para conocer el número de personas afectadas por la soledad no deseada que han sido identificadas por el Concello hasta el momento, así como las medidas que se han adoptado para paliar las consecuencias de su situación, en especial de quienes viven en parroquias rurales del término municipal de A Coruña.
Los nacionalistas solicitan al Ayuntamiento conocer qué medidas se han adoptado para mejorar la situación de los mayores afectados, de personas con diversidad funcional y de quienes viven en hogares monoparentales.
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