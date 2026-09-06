A Coruña retoma las clases con 31.170 alumnos, 366 menos que el curso pasado

Llegó el momento de preparar la mochila, estrenar bolígrafos y retomar la rutina. La vuelta al cole en A Coruña está fijada para este miércoles 9 de septiembre y en la convocatoria figuran 31.170 alumnos. Son 366 menos que el curso pasado y 696 menos que hace dos años.

Según datos de la Xunta, en la ciudad hay matriculados 4.748 estudiantes de Infantil, 12.426 de Primaria, 182 de Educación Especial, 9.894 de ESO y 3.920 de Bachillerato.

Familias, profesorado y alumnos y alumnas se preparan para este momento. En algunos centros de la ciudad, como el Prácticas, todavía hay deberes pendientes, como acabar con las humedades por las que llevan meses protestando. En el Menéndez Pidal y en el Sal Lence, donde hubo obras durante el verano, la vuelta al cole será, si todo sigue como hasta ahora, con andamios.

Más allá de las actuaciones en instalaciones, los docentes se manifestaron en varias ocasiones durante el curso pasado para exigir mejoras. Pedían bajada de ratios en todas las etapas educativas, aumento de los especialistas que atienden cada día al alumnado con necesidades especiales o reducir la jornada lectiva para mayores de 55 años y que se recuperen las licencias no retribuidas. Las familias detectaron problemas de infrafinanciación, falta de recursos humanos, deficiencias en las infraestructuras y carencias en la atención a la diversidad.

15.485 estudiantes en Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo

Los datos de la Xunta desglosan también el número de estudiantes en los concellos del área. Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo suman 15.485 alumnos.

Así, para este curso 2026/2027, Culleredo cuenta con 4.777 alumnos: 852 en Infantil, 1.979 en Primaria, 1.429 en ESO y 517 en Bachillerato. Oleiros suma 4.494, con 695 en Infantil, 1.776 en Primaria, 1.467 en ESO y 556 en Bachillerato. En Arteixo hay 3.766 estudiantes: 620 en Infantil, 1.640 en Primaria, 21 en Educación Especial, 1.182 en ESO y 303 en Bachillerato.Y Cambre registra 2.448 alumnos, de los que 386 cursan Infantil, 992 Primaria, 772 ESO y 298 Bachillerato.

Inicio de la Universidad

El curso de la Universidade da Coruña (UDC) arranca este lunes 7 de septiembre. Hay más de 13.000 estudiantes de grado, entre nuevos y de continuidad. Este año se ofertaron un total de 3.284 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado, grados abiertos y programas de simultaneidad.

En el catálogo de la UDC destacan varias titulaciones de ingeniería únicas en Galicia, como Tecnología de la Ingeniería Civil, Ingeniería de Obras Públicas, Náutica y Transporte Marítimo, Marina o Ingeniería en Tecnologías Navales.

La oferta incluye también títulos vinculados a los sectores emergentes y/o con mayor demanda profesional, como el Grado en Inteligencia Artificial, impartido conjuntamente con las universidades de Santiago de Compostela y Vigo; el de Ciencia e Ingeniería de Datos; Nanociencia y Nanotecnología; Creación Digital, Animación y Videojuegos; o el Grado en Gestión Industrial de la Moda.