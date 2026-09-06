Deporte, música, juegos y fotomatón en el Día de las Familias en Eirís
El parque de Eirís cerró su segunda jornada del Día de las Familias con torneos, conciertos y actividades para todos los asistentes
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El parque de Eirís acogió este domingo la segunda jornada del Día de las Familias con una programación que incluyó deporte, música, juegos y fotomatón. Hubo torneos, una carrera infantil, conciertos y la fiesta HOLI.
En la primera jornada, Eirís celebró la feria de comercio y artesanía a la que acudió el director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, quien destacó el «potencial dinamizador» de la cita por su amplia programación, que combina el fútbol, la música en directo, la acción solidaria y las actividades infantiles.
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