Deporte, música, juegos y fotomatón en el Día de las Familias en Eirís

El parque de Eirís acogió este domingo la segunda jornada del Día de las Familias con una programación que incluyó deporte, música, juegos y fotomatón. Hubo torneos, una carrera infantil, conciertos y la fiesta HOLI.

En la primera jornada, Eirís celebró la feria de comercio y artesanía a la que acudió el director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, quien destacó el «potencial dinamizador» de la cita por su amplia programación, que combina el fútbol, la música en directo, la acción solidaria y las actividades infantiles.