Las quejas sobre los trenes, de nuevo protagonistas en la víspera del inicio del curso en A Coruña: "Renfe me ha obligado a cambiarme al coche"
Renfe retrasa la modificación de horarios y el refuerzo de servicios hasta octubre, a pesar del aumento de la demanda estudiantil en el corredor. El colectivo se queja de la escasez de asientos, la falta de coches en los trenes y las tarifas
La vuelta del calendario escolar llega también a las estaciones de A Coruña y en el último domingo antes del inicio del curso, las maletas y los estudiantes se amontonaron entre las llegadas y salidas de trenes y buses. Tanto aquellos que llegan como los que se van se enfrentan a la despedida del verano y a sumar los desplazamientos entre ciudad de estudio y ciudad de origen. Frente a la terminal de tren de la ciudad, varios grupos de amigos desembarcan del tren que llega a las 18.15 horas desde Vigo. Varios de ellos lamentan los problemas para "conseguir un billete" o la "falta de capacidad" en cada servicio. A una semana vista, la página web de Renfe solo cuenta con billetes para viajes desde Vigo a A Coruña con llegada antes de las 18.00 horas el domingo día 13. La empresa ferroviaria ha pospuesto la modificación de horarios y el refuerzo de servicios hasta octubre, pese a que el curso haya echado a andar.
Para las usuarias de Renfe, Sara Fariña y Helena Comeselle, la situación con el tren desde Vigo "es pésimo, está muy mal" pero reconocen una cierta mejoría respecto al periodo en que los abonos costaban 20 euros. "En aquellos meses era una locura conseguir asiento, te volvías loca buscando un hueco, y luego los trenes no iban ni llenos. Renfe me ha obligado a cambiarme al coche tanto por el precio como por el rompecabezas de conseguir un billete. El curso pasado acabé usando más el coche que el tren", expresó Fariña, que se encuentra estudiando una FP en este momento.
Para las jóvenes, la solución pasa por expandir el número de asientos por servicio y reforzar las frecuencias. Recuerdan cómo una década atrás los abonos eran privativos y generaban una situación de "ahorro imposible". Luego, con la implantación de los abonos más económicos y accesibles, el problema derivó en el "uso y abuso" de los asientos. "De Vigo a Santiago todavía puedes conseguir algo, pero de ahí para arriba olvídate. Es una frustración tremenda. Simplemente, Renfe", señala Fariña. Para esta viajera, lo recomendable sería "economizar el billete individual y no el abono, así se garantiza una situación de billete comprado y asiento ocupado".
Recuperar los servicios reforzados
Para Iago y Carlota, dos estudiantes que también viajaron hasta A Coruña para el inicio de curso, el problema con Renfe es una materia pendiente y observan varias deficiencias en el servicio ferroviario desde Vigo. Mencionan los precios o los abonos como un aspecto importante, pero determinan que son dos los puntos que urge reparar. "Antes, los viajes de horas fuertes o de final de jornada tenían hasta ocho coches, el doble de los que muchas veces vemos ahora. Eso es la mitad de capacidad para, seguramente, más demanda, porque el abono sigue siendo barato", expone Iago. "Es necesario reforzar los horarios para evitar el caos de la compra de billete, es agotador", indica Carlota.
En líneas similares, Anxo, Uxío y Daniel abandonan la estación de tren con quejas que repiten a sus compañeros de viaje. Respectivamente, el primero se queja sobre los precios del abono y cómo "viajar con billetes sueltos también requiere de una inversión", mientras que su amigo Uxío lamenta la reducción en los coches de aquellos servicios anteriormente con más capacidad.
Para Alejo Carr, un estudiante que viaja desde a Vigo a A Coruña antes de comenzar el año escolar, la situación ferroviaria entre ambas ciudades "es de vergüenza", pero matiza que la comunicación del corredor es "incluso peor" para quienes vayan a estudiar en Ferrol, "que cuenta con peores conexiones". "El actual sistema no es tan malo como aquella época de los abonos a 20 euros, pero podría mejorarse. Los trenes reforzados de las últimas horas son necesarios porque los viajeros como nosotros es lo que reclamamos. Debería haber una tarifa especial de estudiante", detalla Carr.
- Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
- El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto
- La estación de buses de A Coruña celebra su último aniversario en uso con la propiedad en disputa entre Xunta y Concello
- El Concello de A Coruña peatonaliza el entorno del Chaflán: suprimirá el tráfico en un tramo de Antonio Viñes y eliminará un sentido en Gregorio Tovar
- Inés Rey ve 'positivo' el debate sobre la estación intermodal de A Coruña: 'A lo mejor la parte del aparcamiento tapa de más la fachada histórica
- El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: 'Una de las mejores ensaladillas
- Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: 'Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP
- Tanxugueiras evita el boicot de su actuación en Palencia por un grupo de radicales