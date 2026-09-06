Las quejas sobre los trenes, de nuevo protagonistas en la víspera del inicio del curso en A Coruña: "Renfe me ha obligado a cambiarme al coche"

La vuelta del calendario escolar llega también a las estaciones de A Coruña y en el último domingo antes del inicio del curso, las maletas y los estudiantes se amontonaron entre las llegadas y salidas de trenes y buses. Tanto aquellos que llegan como los que se van se enfrentan a la despedida del verano y a sumar los desplazamientos entre ciudad de estudio y ciudad de origen. Frente a la terminal de tren de la ciudad, varios grupos de amigos desembarcan del tren que llega a las 18.15 horas desde Vigo. Varios de ellos lamentan los problemas para "conseguir un billete" o la "falta de capacidad" en cada servicio. A una semana vista, la página web de Renfe solo cuenta con billetes para viajes desde Vigo a A Coruña con llegada antes de las 18.00 horas el domingo día 13. La empresa ferroviaria ha pospuesto la modificación de horarios y el refuerzo de servicios hasta octubre, pese a que el curso haya echado a andar.

Para las usuarias de Renfe, Sara Fariña y Helena Comeselle, la situación con el tren desde Vigo "es pésimo, está muy mal" pero reconocen una cierta mejoría respecto al periodo en que los abonos costaban 20 euros. "En aquellos meses era una locura conseguir asiento, te volvías loca buscando un hueco, y luego los trenes no iban ni llenos. Renfe me ha obligado a cambiarme al coche tanto por el precio como por el rompecabezas de conseguir un billete. El curso pasado acabé usando más el coche que el tren", expresó Fariña, que se encuentra estudiando una FP en este momento.

Para las jóvenes, la solución pasa por expandir el número de asientos por servicio y reforzar las frecuencias. Recuerdan cómo una década atrás los abonos eran privativos y generaban una situación de "ahorro imposible". Luego, con la implantación de los abonos más económicos y accesibles, el problema derivó en el "uso y abuso" de los asientos. "De Vigo a Santiago todavía puedes conseguir algo, pero de ahí para arriba olvídate. Es una frustración tremenda. Simplemente, Renfe", señala Fariña. Para esta viajera, lo recomendable sería "economizar el billete individual y no el abono, así se garantiza una situación de billete comprado y asiento ocupado".

Sara Fariña y Helena Comeselle, usuarias de Renfe en el último domingo antes del inicio de curso. / Casteleiro

Recuperar los servicios reforzados

Para Iago y Carlota, dos estudiantes que también viajaron hasta A Coruña para el inicio de curso, el problema con Renfe es una materia pendiente y observan varias deficiencias en el servicio ferroviario desde Vigo. Mencionan los precios o los abonos como un aspecto importante, pero determinan que son dos los puntos que urge reparar. "Antes, los viajes de horas fuertes o de final de jornada tenían hasta ocho coches, el doble de los que muchas veces vemos ahora. Eso es la mitad de capacidad para, seguramente, más demanda, porque el abono sigue siendo barato", expone Iago. "Es necesario reforzar los horarios para evitar el caos de la compra de billete, es agotador", indica Carlota.

Iago y Carlota, dos estudiantes que viajaron en el último domingo antes de comenzar el curso. / Casteleiro

En líneas similares, Anxo, Uxío y Daniel abandonan la estación de tren con quejas que repiten a sus compañeros de viaje. Respectivamente, el primero se queja sobre los precios del abono y cómo "viajar con billetes sueltos también requiere de una inversión", mientras que su amigo Uxío lamenta la reducción en los coches de aquellos servicios anteriormente con más capacidad.

El estudiante Alejo Carr, que se desplazó en tren a A Coruña el último domingo antes del inicio de curso. / Casteleiro

Para Alejo Carr, un estudiante que viaja desde a Vigo a A Coruña antes de comenzar el año escolar, la situación ferroviaria entre ambas ciudades "es de vergüenza", pero matiza que la comunicación del corredor es "incluso peor" para quienes vayan a estudiar en Ferrol, "que cuenta con peores conexiones". "El actual sistema no es tan malo como aquella época de los abonos a 20 euros, pero podría mejorarse. Los trenes reforzados de las últimas horas son necesarios porque los viajeros como nosotros es lo que reclamamos. Debería haber una tarifa especial de estudiante", detalla Carr.