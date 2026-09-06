La abogada ucraniana que sorprende a A Coruña con ramos de azúcar hiperrealistas: “La gente cree que son naturales"
Las flores de Anna Bukarova son idénticas a las de una floristería, pero con una diferencia: estas salen del horno y saben a nube
Si uno va con ellas por la calle, cualquiera pensaría que han crecido en alguna campiña. Sus pétalos curvos y sus capullos jaspeados son exactos a los que se encontrarían en cualquier jardín, pero los de Anna Bukarova no brotan de la tierra: se cocinan en el horno de su casa.
Cada flor es una mezcla de azúcar, huevo, agar-agar y frutas o mermeladas que la ucraniana moldea hoja a hoja y seca en un proceso que requiere tanta maña como paciencia. En invierno, sus begonias y peonías pueden tardar hasta 30 horas en estar listas, y trabajar la crema tampoco es sencillo: "El problema es que la pasta se endurece y tengo que ponerla a 50 grados para que esté suave. Esto no es un molde, cada hoja la hago con boquilla", explica la artesana en un castellano casi perfecto.
Lo cierto, dice, es que tenido tiempo de practicarlo. La artista lleva desde 2022 en España, donde aterrizó huyendo de la guerra de Ucrania, una de las cosas "más terribles" que ha tenido que afrontar. "Lo peor es que ya no sabes quién eres, porque lo dejas todo. Solo estábamos mi hijo y yo, sin mi idioma y sin mi trabajo", cuenta Bukarova, que antes se dedicaba a la abogacía.
Ahora, aprovecha esos conocimientos de Derecho para tratar de hacerse autónoma y empezar su negocio: DulceFF, un obrador de flores comestibles con el que también desea "enseñar a la gente" a hacer ramos "para decorar tartas o regalar en cumpleaños y bodas". En los pocos ratos libres que le deja el cuidado de su hijo -que padece autismo- traduce las leyes al ucraniano para estudiarlas y estar lista cuando sus circunstancias le permitan "asumir todo ese proceso". Mientras, su horno no descansa: hay muchas flores que aprender para sorprender al público con su peculiar floristería de azúcar.
Un jardín con sabor a nube y fruta
La idea de Bukarova de llenar A Coruña de flores dulces empezó hace un tiempo, cuando pasaba de piso en piso con los dedos cruzados esperando que hubiera un horno en el que practicar una de sus grandes aficiones, la repostería.
Un día, una amiga de Ucrania le enseñó un ramo de flores comestible y ya no se lo pudo quitar de la cabeza. "Pensé: '¿Cómo hacen eso?'. Y empecé a probar. Es un poco complicado, pero después la gente mira las flores y se sorprende cuando digo que son comestibles. ¡Cree que son naturales!", apunta con orgullo.
A su favor juega que estos ramos hiperrealistas no sean algo común en España y tampoco su gusto, que ni siquiera ella es capaz de describir. "No es un sabor típico de aquí", pero sus catadores dicen "que se parece un poco a la nube" con toques de fruta, "aunque distinto".
En función de la que utilice, eso sí, el resultado final varía. Algunas flores llevan fresas o arándanos, y otras se valen de naranjas, melocotón o zumo de manzana, el preferido de Bukarova, que también usa "frutas y verduras" para los colorantes y rellenos de chocolate y almendras.
Con los ingredientes escogidos y sus innumerables horas de práctica como aval, dice que ya es capaz de tallar toda clase de flores, o, al menos, las que conoce hasta ahora, porque "hay algunas que no tenemos en Ucrania". Por el momento, apunta, son "un hobby", pero espera que se conviertan en un trabajo "que pueda hacer desde casa", para atender así las necesidades de su hijo sin dejar el mercado laboral.
"Entendí que no puedo tener un horario, porque él depende de mí, pero quiero trabajar. Me gustaría ver qué puede surgir", reflexiona esta pastelera ucraniana, convencida de que "a veces, cuando cuentas una idea, aparecen las personas adecuadas". "Alguien a quien le interesa el proyecto, alguien que pueda aportar una oportunidad, una colaboración o, simplemente, una idea que yo no veo todavía. En este momento, no puedo hacer mucho más", señala. Vuelve a tocar cruzar los dedos.
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