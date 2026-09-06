El Flores Rock sube de nivel

El Flores Rock, el único festival de música gratuito de la ciudad, marca un nuevo hito. Diez años después la cita ha conseguido dejar un Barrio de las Flores con múltiples escenarios, tres jornadas de fiesta y repleto de gente de todas las edades coreando himnos del rock and roll.

Los más pequeños comenzaron la jornada del sábado con una chocolatada popular y talleres musicales. Cientos de personas aprovecharon la tarde con los niños para pintarse la cara y disfrutar de la comida antes de ponerse a bailar. Los adultos pudieron disfrutar con el acústico de Moonshine Wagon, las guitarras de True Mountains y el concierto de los pontevedreses Dakidarría. La noche terminó con el metal de Angelus Apatrida y la actuación sorpresa de Narco, el grupo sevillano de rap-metal.

Miles de personas recorrieron el barrio, llenando terrazas y tiendas entre concierto y concierto. El festival continúa subiendo de nivel y cerrará este domingo con el Mercados das flores, de artesanía y gastronomía, que se celebrará entre las calles Petunias y Xirasois desde las 12.00 horas.

Hombres G, en el Recorda Fest / Recorda Fest

En el muelle de Batería, la música también fue la protagonista, con una nueva jornada del Recorda Fest. La artista gallega Hydn fue la encargada de abrir el segundo día del festival, en un escenario al que también se subió la banda asturiana Marlon, que puso al público a bailar.

El plato fuerte de la noche fue Hombres G que demostraron como, tras 40 años de trayectoria, continúan conquistando los corazones del público. La organización estima que se dieron cita en el puerto hasta 21.000 personas.