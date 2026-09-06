Francisco Javier Santiáñez, consignatario histórico: "Apostamos por el tráfico los contenedores en A Coruña, creyendo que podríamos captar a Zara, pero se quedaron en Vigo"

Ahora está jubilado, pero tiene experiencia de décadas en el puerto de A Coruña, que, entre 1962 y 2025, ha multiplicado por diez el tráfico.

Entré en la empresa Dionisio Tejero SA en el 76, en el 80 u 80 y pico, me nombraron director general, y estuve vinculado al puerto hasta 2015. Fui presidente de la Asociación de Consignatarios unos quince años, presidente de la Sociedad de Estiba, estuve en consejos del Puerto de A Coruña y el de Ferrol, fui consejero delegado de Terminales Marítimos de Galicia, la empresa más importante del puerto en tráficos...

Cuando empieza a trabajar, el puerto de A Coruña viene de un crecimiento muy rápido, tras la apertura de la refinería...

Los tráficos del puerto son consecuencia del hinterland portuario. No es una empresa que puede hacer publicidad y captar más clientes. En función de la industria que hay alrededor del puerto, el puerto crece o no crece. Hubo evoluciones rápidas en algunas cosas, como fue el tema de Sidegasa, que era una siderúrgica muy importante, que fracasó y cerró. Luego la cogió Celsa, una empresa catalana, que después también se hizo cargo Siderúrgica Añón. El tráfico de petróleo cambia según la demanda y oferta, como el tráfico de cereales.

Los tráficos de la refinería son los más importantes del puerto, y le sigue, precisamente, los agroalimentarios. ¿Qué nos dice esto de la salud económica de la comarca?

Nosotros creamos una terminal de contenedores en el muelle del Este que no fue adelante. Otros tráficos cambiaron: aquí estuvo un tiempo el de papel de prensa, que se llevó el puerto de Ferrol, hubo tráfico de vidrio, que ahora vuelve algo... El carbón fue importante. Fenosa empezó con la mina de As Encrobas y lo fue explotando, aunque la calidad no era excelente, y fue compaginando con traer carbón hasta que cerró la mina y lo traía todo de fuera. Llegó a mover un millón y medio de toneladas al año.

El puerto apuesta por abrir fábricas de eólica marina en punta Langosteira. ¿Es una buena apuesta?

Creo que es de las únicas cosas que puede hacer, es difícil captar un tráfico para un puerto, es muy difícil.

¿Cómo ha afectado la competencia con otros puertos, como Vigo o Ferrol?

La filosofía de Puertos del Estado es que los puertos compitan entre sí. Eso es una aberración, bajo mi punto de vista. Tú no puedes competir con una empresa que es tuya también. ¿Cómo compiten? Bajando el precio, generalmente. La tarifa T3 que grava las mercancías que pasan por el puerto, y puede ser mayor o menor en función de la rentabilidad. Un puerto puede bajar una tarifa para llevarse un tema del puerto de al lado.

¿Y eso pasó entre A Coruña y Vigo?

Ahí creo que no, es muy difícil. Pasó en algún tráfico entre Coruña y Ferrol, en tráfico de papel. Lo que queríamos nosotros captar eran contenedores de Vigo. Hicimos la apuesta creyendo que a lo mejor podíamos captar a Zara, pero no lo conseguimos. Estaba moviéndose sobre todo por Vigo, que tiene un hinterland muy importante, y es muy difícil cambiar la línea a otro puerto

También se creó una instalación para buques ro-ro.

No se usó prácticamente. Ferrol también tiene una que tampoco se usó mucho. Los tráficos portuarios debían de cambiar. A mí me parece inconcebible que vengan muchos camiones del sur de España a A Coruña, o a Vigo, y no vengan barcos.

¿A qué se debe?

A las tasas portuarias. Los puertos tienen que ser rentables. No pueden jugar a pérdidas. Y para ello, tienen que cobrar tarifas, que no pueden reducir: yo creo que es un tema de financiación del Estado. Los camiones tienen sus costes, autopistas, ecológicos... Cuando un barco puede traer equis toneladas de una mercancía, no se debe traer en camión.

Usted vive la creación del puerto exterior.

Se construye con una idea fundamental: la eliminación del peligro. Que un día se incendie un petrolero entre el castillo de San Antón y los muelles sería terrible. Después había un problema de contaminación, la descarga de carbón, cereales...

¿Por qué no se toma la decisión hasta después del Prestige?

No lo sé exactamente. Sé que fue muy difícil. Yo estaba en el Consejo del Puerto de Coruña cuando se aprobó el puerto exterior y fueron unas reuniones muy complicadas. Los representantes de Puertos del Estado, del Gobierno central, decían que no, que no había financiación. Lo aprobamos una serie de gente con un riesgo grande e incluso el abogado de Estado avisándonos

¿Riesgo por los problemas de financiación?

Por los problemas de financiación. Hubo tres partes de financiación: la Comunidad Europea, los bienes del puerto y la venta de terrenos, que no se llegó a hacer, ni se hará.

Se plantea la posibilidad de que haya algún uso de viviendas en los muelles interiores...

Dudo que eso ayude... Dudo que la Autoridad Portuaria sea capaz de pagar su deuda con Puertos del Estado con lo que se haga allí, en donde el Puerto también tendrá que hacer obras, trasladar la Lonja... No creo que sirva para minorar la deuda.

Para construir punta Langosteira, el Puerto asume una deuda con el Banco Europeo de Inversiones y con Puertos del Estado, al que hace unos meses debía cerca de 170 millones, a los que hay que sumar el pago de intereses. Se niega a perdonarla.

Yo entiendo que Puerto del Estado debía cancelar esa deuda. El puerto de A Coruña no tiene capacidad de pagarla. Se ha cancelado en otros sitios, en Valencia.

La remodelación de los muelles interiores está ahora a concurso, pero se plantea mantener usos productivos.

Yo creo que pueden tener un uso productivo restringido. Mercancías limpias, cruceros... La pesca yo creo que tiene que trasladarse, porque la Lonja ha quedado en el centro de la ciudad, y además tampoco es un edificio bonito.

Se plantea llevarla en dirección a Oza...

Creo que irá hacia ahí. Creo que hay un edificio múltiple que tienen proyectado y otras cosas. Y yo creo que en la plaza de Ourense tienen que hacer una estación intermodal o algo así, probablemente subterránea. Hay vías para que el ferrocarril llegue ahí. En Cambre, Culleredo, O Burgo, habría que hacer explanadas para dejar vehículos, en la estación, y traer un ferrocarril en el centro. Y de ahí salir autobuses a distintos sitios. No tiene sentido meter todos los coches y buses que metemos en la ciudad.

¿Qué haría en los muelles interiores?

Creo que los muelles en sí se deben conservar. Hacer ahí edificios para la ciudad, que no sean monstruos: se pueden hacer muchas cosas, museos, salas de audición.

El planteamiento original era construir vivienda para financiar el puerto exterior.

Yo lo veo compatible. La zona que va a dejar libre de la estación de mercancías va a dejar un espacio grande. Pero claro, serán pocas viviendas, no creo yo que se hagan grandes bloques de viviendas. A Coruña tiene que expandirse hacia el exterior, construir más en la ciudad, como ciudadano, no lo veo.

Estamos en picos de cruceristas, 465.000 en 2025, cifras impensables hace años.

Seguir creciendo me parece difícil. Nadie creía cuando empezó el tema de cruceros que íbamos a llegar a lo que se llegó. No demasiado: con los muelles que hay ahora está bien dimensionado. Los consignatarios más importantes no lo veíamos de interés. El crucero paga al consignatario una cantidad pequeña y necesita una asistencia grande; un barco de carga paga más y necesita poco. Pero lo vio muy bien Rubine e Hijos y le salió bien, hizo una buena labor. De aquella para el puerto no era rentable, creo que la cosa ha cambiado.

¿Qué cree que se pudo hacer mejor en estas décadas en el puerto?

Que la Xunta empezara a mandar en el Puerto para mí fue un error. Empezó en Cataluña, que exigió que la mayoría del Consejo de Administración fuera de la Generalitat, y después siguieron las otras autonomías. Antes los que operábamos en el puerto íbamos a la Autoridad Portuaria y las cosas eran muy claras, era sí o no, era muy técnico. A partir de ahí empezó a ser político, y creo que ha perdido. Aunque lo que puede ser malo por un lado también es bueno por otro: se acerca más al ciudadano. Pero el puerto, como dije al principio, no depende mucho de la gestión. Es importante, pero depende más de otras circunstancias, de las industrias...

Vivimos en una ciudad con poca gente que trabaja directamente en el puerto, en el mar. ¿Cómo ve la conexión ciudadana con los muelles?

Yo creo que la ciudadanía está muy centrada en el puerto, le gusta mucho y lo vive intensamente. El puerto es muy importante para A Coruña, y el puerto tiene que responder. Creo que la remodelación de los muelles va a ayudar a que la gente viva más el puerto todavía. Se ha abierto más, se puede andar más por él, y creo que lo hará más.