Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este domingo 6 de septiembre
El Día de las Familias en Eirís, fiestas en Elviña, última jornada del Flores Rock... Descubre los mejores planes de ocio y cultura para hoy
Deporte, música, juegos y fotomatón en Eirís
El Día de las Familias ofrece en esta segunda jornada torneos, una carrera infantil, conciertos y la fiesta HOLI.
Horario: Desde las 11.30 horas
Lugar: Día de las Familias (Parque de Eirís)
Recreación histórica en la Torre de Hércules
Royal Green Jackets trasladarán al público al Siglo de Oro y a los Tercios de Flandes con un campamento histórico y uniformes.
Horario: Desde las 11.30 horas.
Lugar: Entorno de la Torre de Hércules
Elviña celebra sus fiestas con mucha música
Hay actuaciones de la Banda Municipal, Grupo Aturuxo, El Corta, José Brea, Dúo Erik Hidalgo y Jedhil y Los Platinos.
Horario: Desde las 12.00 horas.
Lugar: Fiestas de Elviña (San Vicente de Elviña)
Última jornada del festival Flores Rock
El décimo aniversario de este certamen acaba con Los Alcántara (14.00), La Yaya DJ (16.00 y 18.00) y Pako Pakolas (17.00).
Horario: Desde las 14.00 horas.
Lugar: Flores Rock (Barrio de las Flores)
Taller de kizomba en Bellini Rooftop
Jornada de despedida de Kizz & Chill, que cierra su ciclo con una tarde dedicada por completo a la kizomba y al baile social.
Horario: 18.00 horas.
Lugar: Bellini Rooftop (Salvador de Madariaga, 9)
Tarde brasileña en The Clab
Tarde brasileña con samba, música, fiesta y funk en The Clab, con las actuaciones de DJ Vhete, Samba dos Amigos y Tai Andrey.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: The Clab (calle Costa Rica, número 4)
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