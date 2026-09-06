Qué hacer hoy en A Coruña: conciertos, planes y horarios de este domingo 6 de septiembre

Deporte, música, juegos y fotomatón en Eirís

El Día de las Familias ofrece en esta segunda jornada torneos, una carrera infantil, conciertos y la fiesta HOLI.

Horario: Desde las 11.30 horas

Lugar: Día de las Familias (Parque de Eirís)

Recreación histórica en la Torre de Hércules

Royal Green Jackets trasladarán al público al Siglo de Oro y a los Tercios de Flandes con un campamento histórico y uniformes.

Horario: Desde las 11.30 horas.

Lugar: Entorno de la Torre de Hércules

Elviña celebra sus fiestas con mucha música

Hay actuaciones de la Banda Municipal, Grupo Aturuxo, El Corta, José Brea, Dúo Erik Hidalgo y Jedhil y Los Platinos.

Horario: Desde las 12.00 horas.

Lugar: Fiestas de Elviña (San Vicente de Elviña)

Última jornada del festival Flores Rock

El décimo aniversario de este certamen acaba con Los Alcántara (14.00), La Yaya DJ (16.00 y 18.00) y Pako Pakolas (17.00).

Horario: Desde las 14.00 horas.

Lugar: Flores Rock (Barrio de las Flores)

Taller de kizomba en Bellini Rooftop

Jornada de despedida de Kizz & Chill, que cierra su ciclo con una tarde dedicada por completo a la kizomba y al baile social.

Horario: 18.00 horas.

Lugar: Bellini Rooftop (Salvador de Madariaga, 9)

Tarde brasileña en The Clab

Tarde brasileña con samba, música, fiesta y funk en The Clab, con las actuaciones de DJ Vhete, Samba dos Amigos y Tai Andrey.

Horario: 19.00 horas.

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Lugar: The Clab (calle Costa Rica, número 4)