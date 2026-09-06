Cómo inscribirse en un club de lectura de las bibliotecas de A Coruña: plazas, temática y público

Los clubes de lectura de las bibliotecas municipales abrirán a partir del próximo lunes 14 y hasta el 24 de septiembre el plazo para inscribirse en el programa gratuito que contará con temática variada y adaptada a todos los públicos. Las actividades comenzarán en octubre y los participantes podrán escoger entre diferentes ritmos de lectura con sesiones de periodicidad semanal, quincenal o mensual. La inscripción puede realizarse de forma presencial en cualquiera de las bibliotecas municipales, a través de la web mediante un formulario y por teléfono, llamando a la biblioteca donde se va a desarrollar la propuesta seleccionada.

Los 30 clubes de lectura, 29 presenciales y uno virtual, ofertan unas 480 plazas que incluyen el préstamo de libros gratuito. Estarán dedicados al cómic, a la lectura de clásicos, a la filosofía, al medio ambiente, habrá propuestas íntegramente en gallego y clubes de lectura en voz alta. También, a partir del mes de diciembre, abrirá la inscripción del club de lectura LGTBIQ+ Queeruña con 60 plazas disponibles.

Las edades a las que se dirigen van desde público adulto, con 26 clubes dedicados, a dos para jóvenes y otros dos para público infantil. Será el propio personal bibliotecario el encargado de coordinarlos para favorecer la participación y el intercambio de opiniones en estos espacios municipales.

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“Volveremos a reforzar este servicio tan importante para el desarrollo cultural de la ciudadanía para que los vecinos y vecinas tengan espacios amigables y próximos donde encontrarse con otros aficionados a la lectura y a compartir gustos y experiencias”, destaca el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, sobre la apuesta del Concello por la difusión cultural y la promoción de la lectura.